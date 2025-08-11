Uutiset
Kilpailu Jorma Kontion 12 000 voiton rajan rikkoutumisesta ratkesi
Täysin oikeaa päivämäärää ei veikannut kukaan, mutta voittaja osui kolmen päivän päähän.
Hevosurheilu keväällä kilpailun, jossa veikattiin, milloin Jorma Kontio saa täyteen 12 000 voittoa. Voittoja puuttui tuolloin vielä 40 kappaletta.
Vastauksia tuli 372 kappaletta, ja vaihteluväli oli 15.3.–26.12. Täsmälleen oikeaa päivää 29.7. ei veikannut kukaan. Lähimmäksi pääsi Janne Kemppainen Tyrnävältä, jonka veikkaus oli 1.8.
Jannelle lähtee mestarin itsensä signeeraama Jomppe-kirja. Hevosurheilu onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia osallistujia!