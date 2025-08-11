Jorma Kontio 12 000 voittoa
Jorma Kontiota muistettiin 12 000 voiton rajan rikkoutumisesta Oulun Kuninkuusraveissa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kilpailu Jorma Kontion 12 000 voiton rajan rikkoutumisesta ratkesi

Täysin oikeaa päivämäärää ei veikannut kukaan, mutta voittaja osui kolmen päivän päähän.
Julkaistu

Hevosurheilu keväällä kilpailun, jossa veikattiin, milloin Jorma Kontio saa täyteen 12 000 voittoa. Voittoja puuttui tuolloin vielä 40 kappaletta.

Vastauksia tuli 372 kappaletta, ja vaihteluväli oli 15.3.–26.12. Täsmälleen oikeaa päivää 29.7. ei veikannut kukaan. Lähimmäksi pääsi Janne Kemppainen Tyrnävältä, jonka veikkaus oli 1.8.

Jannelle lähtee mestarin itsensä signeeraama Jomppe-kirja. Hevosurheilu onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia osallistujia!

Jomppe-kirjan kansi
Janne Kemppainen Tyrnävältä voitti Jomppe-kirjan.Kannen kuva: Anu Leppänen
Jorma Kontio 12 000 voittoa
Jorma Kontiolle 12 000 täyteen – ”Tuntuu, että on jossain onnistunut”
Jorma kontio

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi