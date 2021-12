Kilpailuhenkiset

Terho Rautiainen:

”Meillä on aina ollut siitosoreja ja aikanaanhan se homma tehtiin luomuna. Ympäri Suomen piti keväällä kiertää orrein kanssa ja tietysti Jenni oli aina mukana. Kerran meille sitten tuli vieraita kylään ja ne kysyi, että ’mitä tuo laps oikein tekee?’ Jenni oli silloin ehkä kolmen vanha ja hällä oli niitä pieniä muovisia mylittleponyja leluina. Hän kieputti häntää pinteliin ja sanoi, että ’tämä on kiimassa, tämä täytyy astuttaa nyt.’

Jouluisin meillä kävi aina joulupukki silloin, kun Jenni oli pieni. Kerran sanottiin Jennille, että menehän istumaan joulupukin syliin ja laula sille laulu. No Jennihän meni pukin syliin ja lauloi laulun. Kun pukki lähti pois, sanoi Jenni, että ’iskä, se ei ollut oikea joulupukki’. Minä siihen, että oli, oli. Ei ollut, se oli Peltolan Matti, intti Jenni. Kysyin, mistä Jenni niin päätteli, että se oli Matti, niin Jenni vastasi, että ’se haisi Matille’.

Matti kun poltti siihen aikaan pikkusikareita, ja kun kukaan muu ei polta meillä, tunnisti Jenni Matin tupakan hajusta.

Jenni on hirmu fiksu ja ahkera tyttö, ja tulee kaikenlaisten hevosten kanssa hyvin toimeen. Hän on hyvin tarkka työssään. Esimerkiksi, kun hän ajaa hevosella, ja jos ravissa on pikkiriikkisenkin sanomista, huomaa Jenni sen heti ja puuttuu siihen. Vähän hän kyllä joskus on liiankin tarkka, se on se huono puoli ehkä.

Siinä me muistutamme toisiamme, että kyllä minäkin pärjään kaikkien hevosten kanssa. Minkään oriin kanssa esimerkiksi ei ole minulla ollut mitään hankaluutta, vaikka siitosoreja on ollut 40 vuotta.

Jenni on meillä tallilla töissä ja aika paljon yhteinen aika on tietysti työhommaa. Aina välillä käymme porukalla jossain syömässä, ja jos hän sattuu tänne jäämään, niin katselemme telkkaria yhdessä. Kyllä meidän jutut melkein kaikki on hevosista.

Jenni seuraa lehtijuttuja ja lukee paljon netistä, miten ihmiset treenaavat hevosiaan. Ruokintajutuista hän on tosi kiinnostunut, ja välillä hän sitten neuvoo minua, että tälläviisiin pitää tehdä.

Ihailen Jennissä sitä, että hänellä on hirveän hyvä ohjaskäsi. Vaikka meillä on suomenhevosia, jotka pullailee, niin Jenni kyllä pärjäilee kaikkien kanssa. Vaikka hän on vähän pieni, ei paina kuin 50 kiloa, vie hän oriit ulos ja voi ajaa joka hevosella.

Meidän joulunviettomme on aika perinteistä. Tänä vuonna appivanhemmat ja Maaritin (Huttunen) siskon perhe tulee meille joulunpyhiksi. Saunotaan ja joulupukkikin käy. Hevosille viedään havuja tarhoihin ja talliin ja annetaan porkkanoita.”