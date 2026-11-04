Kim Åkerlund lyhyellä sairauslomalla – "Jalkapöytäni murtui"
Nokian Pinsiössä talliaan pitävää Kim Åkerlundia ei nähty tiistaina Teivossa valmentamansa Helähdyksen rattailla, vaan ohjastuksesta vastasi hänen poikansa Tino Keväänranta. Edellisen kerran Åkerlund on ollut ajotehtävissä lokakuun puolivälissä.
”Jalkapöytäni murtui reilut kaksi viikkoa sitten. Iltatallia tehdessä siirtelin traktorilla heinäpaalia. Traktorin kyydistä pois hypätessä väänsin nilkkani niin pahasti, että jalkapöytään tuli kaksi pientä murtumaa”, Åkerlund taustoittaa.
Åkerlundin jalka on kipsissä vielä ainakin reilun viikon ajan.
”Ensi viikolla on kontrolli maanantaina. Pari viikkoa olen nyt ollut tallihommista sivussa. Kesälomani osui tänä vuonna vähän erikoiseen ajankohtaan”, Åkerlund hymähtää.
"Takaisin kilvanajoon palaan heti kun mahdollista", hän lisää.
Åkerlundin valmennuslistoilla on 10 hevosta. Hänen tallilta poissaollessa on apua onneksi löytynyt läheltä.
”Isä, velipojat ja Johanna (Pirttijoki) ovat huolehtineet, että homma toimii. Myös Tino on ollut auttamassa. Valtavan iso kiitos heille ja tietysti myös kaikille muille, jotka ovat tarjonneet apuaan”, Åkerlund toteaa.