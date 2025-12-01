Kimmo Kempistä Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtaja

Lahden Hevosystäväinseuran johtokunta on valinnut tulevalle vuodelle puheenjohtajakseen Kimmo Kempin.

Vuodesta 2006 lähtien puheenjohtajana toiminut ja nyt erovuorossa ollut Pekka Kairtamo ilmoitti, ettei ollut enää käytettävissä jatkokaudelle. Samoin lähes yhtä pitkään hallituksessa ollut Hannu Laakkonen ei ollut käytettävissä jatkokaudelle. Erovuoroisista Lasse Kotiranta asettui ehdolle jatkoa varten.

Hevosystäväinseura vahvisti vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksen erovuoroisten tilalle Lasse Kotirannan, Tomi Himangan sekä Satu Friskin.

Hallituksen muut jäsenet ovat Kimmo Kemppi, Johanna Heinonen, Jouko Kemppi, Pekka Pasinen, Sara Perttunen ja Sonja Törmänen.

Jokimaan ravikeskusta hallinnoivan Lahden Hevosystäväinseuran 1.1.2026 aloittava johtokunta valitsi varapuheenjohtajakseen syyskokouksessa johtokuntaan nousseen Tomi Himangan.

Lisäksi Lahden Hevosystäväinseura hyväksyi syyskokouksessaan 2,9 miljoonan euron talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2026.