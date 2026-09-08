Kuusivuotiaan Alarik Huikean voittosumma on lähes 180 000 euroa.
Kuusivuotiaan Alarik Huikean voittosumma on lähes 180 000 euroa.Kuva: Roosa Lindholm
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Kimmo Kemppi osti osuuden Alarik Huikeasta – ”Kemppitalli nyt ensimmäistä kertaa suomenhevosen osaomistaja”

Kaupat solmittiin viikonloppuna.
Julkaistu
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Kimmo Kemppi
Kemppitalli
Alarik Huikea
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