Kimmo Kemppi osti osuuden Alarik Huikeasta – ”Kemppitalli nyt ensimmäistä kertaa suomenhevosen osaomistaja”

Antti Ojanperän tallin suomenhevostähtiin kuuluvan Alarik Huikean uusi osaomistaja on Kimmo Kempin luotsaama Kemppitalli. Ojanperä ja Arto Salmi jatkavat myös Alarik Huikean omistajina.”Kemppitalli on nyt ensimmäistä kertaa suomenhevosen osaomistaja”, matkoilta tavoitettu Kemppi viestittää.Kuusivuotias Alarik Huikea voitti tänä kesänä Suur-Hollola-ajon ja oli toinen Suurmestaruudessa. Startteja hevosella on 29 statistiikalla 13–6–2. Palkintorahoja 19,2-aikainen superjuoksija on kerännyt 178 500 euroa.”En ole koskaan saanut mahdollisuutta ostaa osuutta valmiista hyvästä suomenhevosesta. Nyt päästiin yhteisymmärrykseen”, Kemppi kertoo.Alarik Huikean uusista omistussuhteista uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.