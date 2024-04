Kimmo Lampinen jättää Hippoksen – näin hän kommentoi syitä

”Haluan lämpimästi kiittää Hippoksen koko organisaatiota siitä tuesta, jota olen työssäni onnistumiseksi saanut. Arki hevosten kanssa jatkuu, vaikka työt Hippoksessa kesän jälkeen päättyvät”, harrastajavalmentajalisenssillä omaa hevosta Vermossa valmentava Kimmo Lampinen sanoo Hippoksen tiedotteessa.

Pitkän uran eläinlääkärinä tehnyt Lampinen ennätti työskennellä Hippoksessa kaksi vuotta.

”Sinä aikana on henkilökohtaisessa elämässä tapahtunut kaikenlaista, kasa henkilökohtaisia syitä. Suurin ongelma ehkä kuitenkin on, että omat odotukset siitä, mitä haluaisi saada aikaan, eivät voi tämmöisessä hommassa koskaan toteutua”, Lampinen perustelee päätöstään.

”Ala on rakas, sille haluaisi pelkkää hyvää, mutta maailma ympärillä ei muutu äkkiä. Paljon sellaista hyvääkin on saatu kyllä aikaiseksi, mikä ei välttämättä näy, mutta paljon on tehtävääkin.”

Helpotusta työtaakkaansa Lampinen sai, kun vastuu kasvatuksen ja omistamisen osaston hallinnollisesta ja henkilöstön johtamisesta siirtyi tammikuussa osaston ratsu- ja ponitiimin esihenkilönä toimineelle Tea Niemelle.

”Olen saanut Hippoksesta kaiken tuen ja avun, mutta nyt vaan tuntui, että tarvittiin verestä voimaa.”

Uusia työsuunnitelmia Kimmo Lampisella, 62, ei ainakaan akuutisti ole.

”Todennäköisesti en rupea tekemään mitään. Olen tehnyt elämäni aikana niin paljon töitä, että tietyllä tavalla tunnit on täynnä. Samaan aikaan on ympäriltä kadonnut väkeä. Harrastan hevosia, kuntoilen ja vietän aikaa niiden läheisten kanssa, joille tässä hommassa ei ole ollut tarpeeksi aikaa. Tämä on tietyllä tavalla 24/7-hommaa, ja välillä on menty kriisistä kriisiin.”

”Tai ehkä soitan Åke Svanstedtille ja kysyn, josko pääsisin talveksi Floridaan töihin”, Kimmo Lampinen nauraa makeasti.

Hippoksessa hänen tekemänsä työ arvostetaan korkealle.

”Kimmo on tuonut lähes kahden vuoden ajan johtoryhmäämme arvokasta näkemystä ja herkkyyttä alamme usein haastavissa asiakokonaisuuksissa ja jäämme sitä kaipaamaan”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää kiittää Hippoksen tiedotteessa.

”En ole aivan varma, ymmärretäänkö alalla aina, kuinka haastavaa työ näkyvässä roolissa hevosalan keskusjärjestössä ja alan ristipaineessa on.”

Kasvatuksen ja omistamisen osastolla tapahtui muutoksia jo alkuvuodesta, kun Tommi Lähdekorpi siirtyi Porin Ravit Oy:n toimitusjohtajaksi.

”Hippos-organisaatio, kuten myös koko hevosala, elää jatkuvassa muutoksessa. Haluamme entisestään vahvistaa asiakaspalveluamme, jotta voimme tukea suomalaisia hevoskasvattajia, -omistajia ja alan muita toimijoita entistä paremmin. Tämä on lähtökohta myös tämän muutoksen myötä tehtävissä rekrytointipäätöksissä, joista kerrotaan vielä erikseen myöhemmin”, Mäenpää jatkaa.

Linkki Suomen Hippoksen tiedotteeseen 25.4.2024