Kimmo Taipaleelle ja Janita Antti-Roikolle kilpailukiellot – "On otettu huomioon, että tapaus on ollut laajasti julkisuudessa”

Suomen Hippos tiedotti torstaina 16.4. käsitelleensä huhtikuun kokouksessaan kahta sääntö- ja lisenssivaliokunnan esitystä ja määränneensä niiden mukaisesti kaksi kilpailukieltoa.

Kimmo Taipale määrättiin kolmen kuukauden kilpailukieltoon lisenssimääräysten rikkomisesta. Hän on kilpailukiellossa 1.5.–31.7.

Taipale tuomittiin 20.1.2026 Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon laittomasta uhkauksesta. Teko oli tapahtunut vuonna 2020 Taipaleen tallilla. Lainvoimaista tuomiota pidetään lisenssimääräysten mukaisena muuna erittäin painavana syynä, joka voi johtaa lisenssin peruuttamiseen tai kilpailukieltoon. Hallitus määräsi valiokunnan esityksen mukaisesti Taipaleen kolmen kuukauden kilpailukieltoon.

Janita Antti-Roiko puolestaan määrättiin kuukauden mittaiseen kilpailukieltoon, joka alkaa 1.5.2026. Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Antti-Roikon maaliskuun alussa 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta, joka tapahtui hänen tallillaan syksyllä 2023. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Molemmista Hippoksen hallituksen päätöksistä on mahdollista valittaa ravituomioistuimeen.

”Raviurheilun lisenssimääräysten mukaan lisenssinhaltijalle voidaan määrätä kilpailukielto raviurheilun maineen vahingoittamisesta. Sääntövaliokunnan mukaan Antti-Roikon menettely työntekijöitään kohtaan rikkoo myös raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman periaatteita. Seuraamusta harkittaessa on otettu huomioon, että tapaus on ollut laajasti julkisuudessa”, Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo kertoo keskusjärjestön tiedotteessa.

Kokouksessa käytiin läpi myös muun muassa viime vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös, joka hyväksyttiin esitettäväksi Hippoksen valtuuskunnalle. Lisäksi Hippos ATG Oy:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke esitteli yrityksen ajankohtaisia asioita.

Uuden rahapeliyhtiön tavoitteena on rakentaa kannattava ja vastuullinen liiketoiminta, joka tuottaa pitkäjänteistä taloudellista hyötyä molemmille omistajilleen.

”Hippoksen pitkä ja ainutlaatuinen osaaminen raviurheilun parissa yhdistettynä ATG:n vahvaan osaamiseen ja kokemukseen pelaamisen alalla tekee meistä yhdessä vahvan tekijän uudessa markkinassa. Pelitoiminnan tuotoilla luodaan kestävä rahoituspohja hevosurheilulle. Tärkeää suomalaisen raviurheilun kannalta on se, että 60 prosenttia yrityksen tuotoista tulee suomalaiseen hevosurheiluun”, Bäcke huomauttaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen lisäksi Hippos ATG Oy panostaa hevospelaamisen kiinnostavuuden kasvattamiseen kehittämällä digitaalisia palveluja sekä keskittymällä erityisesti asiakaskokemukseen ja uusien yleisöjen tavoittamiseen.

