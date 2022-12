Kimpassa kivempaa - "Porukoiden määrä lisääntyy koko ajan"

Silja Mäki-Tulokas on kokenut kimpanvetäjä. Hänestä tuli elokuussa kimpanvetäjä ihan uudenlaiseen porukkaan, jossa on kaksi suomenhevosvarsaa. Tausta-ajatuksena oli luoda kimppa, joka tarjoaisi edullisin kustannuksen mahdollisuuden lähteä mukaan huippusukuisiin suomenhevosiin Samaken (Frans – Samurain) ja Komisario Palmu (Parvelan Retu – Novitta). Uutta on myös, että porukalla on omat verkkosivunsa (sh-varsakimppa.fi) eikä vain some-sivut, mikä on tavanomaista.