Kimppaomistamisen ilon päivä - Mette-Marit ansaitsi raviviikon kruununsa

Jukka Torvisen ajama Mette-Marit kulki koko matkan ravia, mikä oli edellytys nappionnistumiselle. Tamma eteni kärkikolmikon tuntumassa tasaisesti, ja siirtyi etusuoralla 3. ulos. Siitä 800 metrin kiri kantoi vakuuttavasti ykköseksi.

Santalan tallissa on pelkästään kimppahevosia, joista Mette-Marit on noussut valmentajan varsinaiseksi lippulaivaksi. Hän on myös aktiivinen tuomaan hevosen ja tallinsa toimintaa esille sosiaalisessa mediassa.

"Idea on siinä, että kimppahevosia on tarjolla puoleksi vuodeksi tai vuodeksi aina kerralla eteenpäin. Joku ei välttämättä halua lähteä varsasta saakka odottamaan kilpailemista. Mette-Marit on esimerkiksi jaettu 20 osuuteen, ja mukana on kymmenkunta jääräpäistä osakakasta, jotka ovat olleet alusta saakka mukana. Sitten on vaihtuvuutta, mutta nyt kun uusi kausi alkoi, niin osuudet menivät heti. Tässä systeemissä omistajan ei tarvitse sitoutua loppuiäkseen hevoseen, eikä tarvitse miettiä, mitä tehdään esimerkiksi silloin, kun ura loppuu", Santala selvitti.

Miehelle itselleen uran ensimmäinen Toto75-voitto oli kova juttu, vaikka hän ei sitä vielä osannut ihan tarkasti pukea sanoiksi.

"Aivan mahtavaa tämä on", Santala kommentoi. "Vuosikaudet on tahkottu omaa tallia, ja yli 10 vuotta töitä tehty. Aika pitkään tätä on Mette-Maritin kanssa harjoiteltu. Olen kuitenkin omistajille kaiken aikaa sanonut, että kyseessä on suomenhevonen ja laukkoja voi hyvinkin tulla jatkossakin. Mitään lopullista varmistumista ei ole lupa odottaa."