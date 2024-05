Kirja-arvio: Kohteensa näköinen elämäkerta

Aloitetaan kannesta. Jos kirjan nimi on olennaisen kiteyttävä, sellainen on myös Anu Leppäsen taltioima kansikuva. Päähenkilö on siinä kuin hillopurkilta tavoitettu pikkupoika, jonka ilme samalla kertaa kieltää ja myöntää kaiken. Kuinka sellaisen aivoituksia voisi ennakoida ravirattaillakaan?