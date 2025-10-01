Kirkkonummelaistalli voitti verottajan hallinto-oikeudessa – ALV-sotku ei silti vielä taputeltu

Kirkkonummelaistalli NIKA sai verotuksestaan merkittävän voiton Helsingin hallinto-oikeudessa kesäkuussa. Päätöksestä tuli lainvoimainen elokuussa, kun Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei valittanut päätöksestä..Hevosten täysihoito- ja valmennusmaksut ovat kuuluneet kokonaisuudessaan yleisen arvonlisäverokannan (tällä hetkellä 25,5 prosenttia) piiriin. .Ratsastuskoulut ovat maksaneet arvonlisäveroa Suomen Ratsastajainliiton ohjeiden mukaan ’ratsastuksen ohjaamisesta’ alemman verokannan mukaan (tällä hetkellä 14 prosenttia). Liiton neuvo on ollut välttää sanoja ’opettaminen’ tai ’valmentaminen’, sillä ne johtavat verottajan käyttämään korkeinta 25,5 prosentin yleistä verokantaa..Kirkkonummelainen NIKA Equestrian Oy toimi SRL:n ohjeiden mukaan, mutta joutui loppuvuonna 2022 verotarkastukseen, jossa 70 prosenttia yrityksen ratsastuskoulutoiminnasta katsottiin yleisen verokannan mukaiseksi valmennustoiminnaksi..Maksamattomat verot erääntyivät maksettaviksi korkojen kanssa ja lasku oli lähes satatuhatta euroa. NIKA haastoi päätöksen. Kahteen oikeusasteeseen jouduttiin, mutta se kannatti tehdä, sillä NIKA voitti riidan..Ensimmäinen päätös helmikuussa 2024 kumosi veronkorotuksen, mutta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, perustelunaan esimerkiksi hevosen täysihoitopaikan kohdalla, että ”kokonaissuoritteen jakaminen osiin olisi keinotekoista, sillä objektiivisesti tarkastellen asiakas mieltää ostavansa yhden palvelun, ei erikseen hoitoa, rehuja ja liikuntatilan käyttöoikeutta”..Ratsastustunnit valvontayksikkö rinnasti kalliimmin verotettavaan opetukseen tai valmennukseen..Myös hallinto-oikeus linjasi asian talliyrittäjien eduksi. Päätöksen mukaan ratsastuskoulutunnit kuuluvat alennetun 14 prosentin arvonlisäveron piiriin, eikä niistä tarvitse tilittää yleistä 25,5 prosentin arvonlisäveroa. Hevosten täysihoitomaksun taas voi jakaa niin, että eri arvonlisäverokantojen palvelut voidaan laskuttaa erikseen. Esimerkiksi rehujen arvonlisävero on 14 prosenttia, kun taas valmennus tai hoito on 25,5 prosenttia..Hevosten täysihoitopalvelujen myynti ei siis suinkaan ole, kuten verottaja väitti, ”yksi palvelukokonaisuus, jota ei voida jakaa eri verokantojen alaisiin myynteihin”. Nyt saadun päätöksen mukaan täysihoitopalvelujen tarjoamisessa saa noudattaa eri verokantoja sen mukaan, mitä milloinkin myydään ja mitä palveluja asiakas haluaa ostaa..Koska kyseessä ei ollut korkein oikeusaste, ennakkopäätökseksi siitä ei vielä ole. NIKA:n oma tapaus tuli hoidetuksi, mutta hevosala olisi hyötynyt enemmän siitä, että olisi voitettu vielä seuraavassakin, korkeimmassa oikeusasteessa, jolloin päätöstä olisi voinut pitää verotuskäytäntöä linjaavana ennakkopäätöksenä..Ratsastajainliitto tuli ulos omalla tiedotteellaan torstaina. Sen mukaan hallinto-oikeudessa on tehty vasta ensimmäinen, joskin SRL:n mukaan oikea, tulkinta hevosalan arvonlisäverotuksesta..Lajiliiton käsitys tämän hetken tilanteesta on, että verohallinto ei tule vielä NIKA:n tapauksen perusteella muuttamaan ohjeistusta, eikä liitto itsekään voi uusia ohjeita vielä antaa, vaikka annetulla päätöksellä sen mielestä painoarvoa onkin..”Oikeuden päätös on aina kuitenkin validia oikeuskäytäntöä”, juristi ja SRL:n hallituksen jäsen Valtteri Gundersby lausuu tiedotteessa. .”Tällä hetkellä hallintoasteella puidaan muutamaa muutakin tapausta, joissa odotetaan päätöksiä. Ennakkopäätöksen kaltaista ohjausta verottajaa ajatellen saadaan, mikäli vastaavanlaista oikeuskäytäntöä tukevia ratkaisuja tulee enemmän alemmalta hallintoasteelta tai jos saadaan merkittävä ennakkoratkaisu korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kun oikeuskäytäntöä vakiintuu alemmilla asteilla, on tällä vaikutusta todennäköisesti myös verohallinnon verotuskäytäntöön.”.Tiedotteessa muistutetaan, että vallitsevan verohallinnon verotuskäytännön mukaan esimerkiksi täyshoitopalvelu on toistaiseksi kokonaisuudessaan ALV-kannan 25,5 alaista toimintaa, vaikka asiassa on saatu alemman hallintoasteen poikkeava päätös yksittäisen verovelvollisen kohdalla..Kirkkonummelaistalli pisti tuulemaan – hevosalan alvisotkuun saatiin tuntuva helpotus .Jouduttiinko alvisotkussa heti pattitilanteeseen? "SRL:n on jatkettava aloittamaansa työtä ja otettava hyöty irti NIKA:n tapauksesta"