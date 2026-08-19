Caru puolustaa Kirppu-ajossa viime vuotista voittoaan.
Caru puolustaa Kirppu-ajossa viime vuotista voittoaan.Kuva: Anu Leppänen
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Tämän illan Kirppu-ajossa voittaja löytynee takamatkalta

Kirppu-ajo juostaan aikaisemmista vuosista poiketen aikatasoituksena.
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