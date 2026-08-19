Tämän illan Kirppu-ajossa voittaja löytynee takamatkalta

Tänään keskiviikkona Rovaniemen Toto75-ravien päälähtönä toimii 10 000 euron ensipalkinnolla ajettava Kirppu-ajo. Viime vuosista poiketen aikatasoituksena juostavassa 2600 metrin tasoitusajossa katseet keräävät 80 metrin takamatkalta starttaavat Vänrikki, Alarik Huikea sekä Caru..Vänrikki ja Alarik Huikea kilpailivat Teivon kuninkuuskilvassa elokuun alussa..”Vänrikillä ja Alarik Huikealla asiat ovat aivan ok. Alarik Huikean lähtöpaikka voltin nelosradalla ei tietysti ole optimaalisin, mutta onneksi on ajomies kyydissä”, oria itse ohjastava valmentaja Antti Ojanperä hymähtää..Harri Sulku kertoo Carun tulevan Rovaniemelle vajavaisin valmisteluin. Kirppu-ajon on tarkoitus näyttää suuntaviivoja jatkoa ajatellen, jatkuuko kausi vielä vai ei..”Carua on läpi kesän hiukan vaivannut astutuskauden alussa sattunut kaatuminen, eikä Suur-Hollola-ajossa sateessa liukastelu ainakaan parantanut asiaa. Astutukset pitivät myös hevosta kiireisenä, kun se sai täydet 100 tammaa”, Sulku aloittaa..Totutusti Henri Bollströmin kyytiinsä saava Caru voitti Kirppu-ajon viime vuonna 5-vuotiaiden SE-tuloksella 25,3/2660 metriä..”Olen itsekin odottavaisin miettein, mutta kilpailurytmissä olevien Alarik Huikean ja Vänrikin kukistaminen tuntuu vaikealta”, Sulku sanoo.