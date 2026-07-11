Jämsän ravit osuvat ajankohdallisesti hetkeen, jolloin Kuninkuusraveihin valmistautuvat hevoset viimeistelevät kuntoaan ja keräävät pisteitä.
Jämsän ravit osuvat ajankohdallisesti hetkeen, jolloin Kuninkuusraveihin valmistautuvat hevoset viimeistelevät kuntoaan ja keräävät pisteitä.Kuva: Tero-Mikko Talaslahti
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KK26-pisteitä jaossa – Äijän ja Ämmän -ajot ravataan sunnuntaina Jämsässä

Jämsässä ravataan lauantaina ja sunnuntaina.
Julkaistu
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Jämsä
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