KK26-pisteitä jaossa – Äijän ja Ämmän -ajot ravataan sunnuntaina Jämsässä

Tammojen Ämmän-ajossa paluun radoille reilun kuukauden tauolta tekee Antti Tupamäen valmentama Landen Iita, joka starttaa 5500 euron ensipalkinnolla juostavaan 2100 metrin ryhmäajoon radalta 11..”Starttiväliä tuli, kun hevoselle tehtiin reipas kuukausi takaperin kurkun laseroperaatio. Se on niin paineissaan starttitilanteessa ja ennen lähtöä, joten toivottavasti operaatiosta on apua hevosen ajettavuuteen”, Tupamäki kertoo..KK26-pisteissä Landen Iita on yhdeksäntenä. Mahdollisesti sen täytyy kilpailla myös St Michelin Tammatähdessä, että osallistumispaikka Teivon kuningatarkilpailuun saadaan varmistettua..”Jos Jämsästä ei tule pisteitä, Mikkeli on pakko ajaa. Kunto hevosella tuntuu ihan hyvältä ja se oli viimeisimpiin startteihin myös hiukan räkäinen. Jämsässä kiertäminen on kuitenkin haastavaa, joten tehtävä ei ole helppo”, Tupamäki kokee..Vastaansa Landen Iita saa muun muassa Runoneidon, Varjosin ja Rautiannan..Oriiden ja ruunien Äijän-ajossa katseet kerää ykkösradalta Tuukka Variksen ohjastamana kiihdyttävä Vänrikki. Sille haasteen voitosta tarjoavat Enon Vilppi, Kukkarosuon Kurko ja uransa viimeistä kautta kilpaileva Morison..”Keulasta ajetaan, jos sinne päästään. Hevonen on elämänsä kunnosssa”, kakkosradalta kiihdyttävän Enon Vilpin ohjastaja Jari Autio ilmoittaa..Jämsässä tuplajuhlat viikonlopun raveissa – historian siivet havisevat