Knalli täyteen keulavoittajilla – Marier Milin otteet vakuuttivat

Jo Vermon debyyttistartissa otteillaan säväyttäneen Marier Milin lahjakkuudesta Santtu Raitala sai ensituntumaa Teivon kisan alleajossa. Startissa se osoitti olevansa potentiaalinen ikäluokkahevonen. Elokuun alussa Christa Packalenin valmennettavalla on edessä Tammakriteriumin karsinnat.

”Marier Mili näytti heti lämmityksessä olevansa juoksija. Vaikka se on suhteellisen isokoinen hevonen, sillä on hyvä tekniikka ravata”, Raitala kehaisi. ”Huolimatta vähäisestä kilpailurutiinista, se on tosi taitava kilpailija ja meni keulassa omasta halustaan eteenpäin. Tamman liikkumisen helppous vakuutti.”

Alle 95 000 euron ryhmässä nähtiin kesäkeleille poikkeuksellinen hidastempoista menoa. Dickson Shadow sai vetää puolitoista rinkiä ainoastaan 1.18-vauhtia, sillä Frankenstein Amin kanssa Tapio Perttunen ei pitänyt rinnalla hoppua. Vasta maalisuoralle tultaessa pellit avattiin, eikä 08-kyydeissä nähty ohituksia.

”Dickson Shadow on oppinut vanhemmiten lähtemään tosi hyvin. Keulasta se vastailee sitkeästi ulkopuolelta tuleville, niin kuin teki tänäänkin”, Santtu Raitala kertoi Tapio Mäki-Tulokkaan suojatista. ”Ympärillä oli koko ajan hyviä hevosia, mutta tuli hyvä fiilis, kun hevonen rauhoittui kärjessä hyvin ja saatiin vetää ihan mieleistämme tempoa. Viimeiset 300 metriä tultiin oikein tosi kovaa.”

Ajajapörssin ylivoimaisen ykkösen knallin eli puhtaan hattutempun täydensi seuraavassa kohteessa Credit To Easy. Joni-Petteri Irrin tallin 4-vuotiaan tamman edellinenkin täyosuma oli Raitalan käsialaa.

Jukka Torvinen aloitti illan 7-vuotiaiden tammojen Lilian Rolsin ja Felisian kirivoitoilla ja jatkoi T5-päätöskohteeen tammalähdössä 7-vuotiaan Furiosan menestyskautta täyden matkan 13,6-ennätystuloksella.