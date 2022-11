Knows Bestilta voitokas paluu tauolta - "Ainakin on henget auki"

Sunnuntaina Jokimaan Toto5-pelin avauskohteessa nähtiin tyylikäs tauolta paluu Hannu Laakkosen valmentaman Knows Bestin toimesta sen avattua talvikautensa keulavoitolla. Avoimessa 2140 metrin lähdössä radalta viisi matkaan avannut 7-vuotias ruuna täräytti heti kärkipaikalle. Matkavauhti pysyi varsin reippaana, sillä ensimmäinen kierros kellotettiin aikaan 13,5 ja kolmas puolikas peräti 11,5-kyytiä. Voittotulokseksi Knows Best kirjautti lukemat 13,4ake. Cash Maker oli maalissa hyvä toinen ennen kolmanneksi sijoittunutta Vixpress Li:tä.

"Vähän innokas se oli tauolta keulasta, mutta nyt ainakin on henget auki", valmentaja Hannu Laakkonen sanoi radan voittajahaastattelussa. "Jatketaan Vermossa parin viikon päästä ja jatkossa pyritään ajamaan pelkästään lauantain Toto75-lähtöjä."

Ohjastuksesta vastannut Tommi Kylliäinen oli tyytyväinen hevosen tauolta paluuseen.

"Se oli tosi innokas toiselle tuhannelle lähtiessä ja koitin hillitä vauhtia sen minkä pystyin. Tapsan (Perttunen) hevonen teki hyvän loppukirin, mutta Knows Best tsemppasi hienosti maaliin saakka."

Alkuraveista nähtiin useampi voittoisa uran aloitus, sillä Bradington, Soma Suomalainen sekä Karelian Avenger aloittivat kaikki kilpauransa tyylikkäillä voitoilla omissa lähdöissään.

