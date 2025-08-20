Kohti Derbyä, Kuukauden henkilönä Elina Leinonen – Hevosurheilu on ilmestynyt

Elina Leinonen johtaa Salamakäpärät kilpailusarjaa, voitti 10 000 euron Pilvenmäen ponnahduslauta -finaalin Bright Diamondilla ja on tätä kirjoittaessa voittanut kaudella 2025 jo 28 ravilähtöä. Ohjastaminen sujuu sekä kärryiltä että selästä ja kiitosta hän saa niin varikolla kuin katsomossakin erityisesti ohjaskäsistään. Sen vahvistaa Antti Ojanperä, joka luotti Leinoselle Yolo Savoyn ohjat Ylivieskan Malja-ajoon.

”Olen seurannut, että hänellä oli heti alusta alkaen hyvä käsi”, Ojanperä sanoo. ”Rento ja hyvä ajoasento, jossa ei roikuta ohjissa.”

Kuinka Elina Leinonen päätyi hevosten pariin? Mitkä ovat hänen tulevaisuuden tavoitteensa? Onko ”hyvä käsi” synnynnäinen ominaisuus?

Lauantaina Vermossa ajetaan 4-vuotiaiden lämminveristen pääkilpailu, Suuri Suomalainen Derby. Tällä kertaa finaalista odotetaan hyvin tasaista.

Hannu-Pekka Korpi sai finaaliin karsintavoittajina kaksi hyvin erityyppistä valmennettavaansa. Mitkä ovat BWT Jackpotin ja Endurance Boyn valttikortit kisassa? Entä Mäki-Tulokkaalla valmentautuvan Romanov Comeryn? Miten karsintojen nopeimman voittajan Bushmillsin valmistautuminen on sujunut? Entä suvultaan erikoisen Retun Of Wurstin?

Perinteiseen tapaan mukana on kaikki derbyfinalistit esittelevä aukeama.

Tutustumme lähikuvassa myös Ruotsin Derby-karsintoihin Overhead Panelin kanssa matkaavaan Mari Leinoseen.

Onko sukupuolella väliä? Onko ori- vai tammavarsa toivotumpi myyntiä tai kilpauraa ajatellen? Neuvonta-artikkelissa perehdytään sukupuolten eroihin.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee torstaisin, mutta heti pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä keskiviikkoisin. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/