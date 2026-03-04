Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt julkaistu – pisteidenkeruu on käynnistynyt
Kuninkuusravien pääkilpailun osallistujavalinnat perustuvat avoimeen Kohti Kuninkuusraveja -pisteytykseen, jossa hevoset keräävät pääkilpailupaikkaan oikeuttavia kuninkuusravipisteitä erikseen valituista lähdöistä. Ne on merkitty Hippoksen Heppa-järjestelmään KK-merkinnällä. Osa lähdöistä on rajattu pelkästään tammoille.
Lähdöissä jaetaan pisteitä hevosen sijoituksen mukaisesti seuraavasti: 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1.
Pisteet saavat kertoimen lähdön ensimmäisen palkinnon perusteella. Kun 1. palkinto on korkeintaan 2000 euroa, kerroin on 1, kun 1. palkinto on 2001–5000 euroa, kerroin on 2, kun 1. palkinto on 5001–14 999 euroa, kerroin on 3, kun 1. palkinto on 15 000 euroa tai enemmän, kerroin on 4.
Pistelaskussa otetaan huomioon myös mahdollinen nousukunto: kesäkuun alusta alkaen pisteet saavat lisäkertoimen 1,5, jolloin KK-lähdön voittaja voi kerätä peräti 150 pisteen potin.
Lisäksi edellisen vuoden Kuninkuusravien kolmelle parhaalle lisätään seuraavat pisteet: 100–72–60. Kuningatarkanditaateista nämä pisteet menevät ravikuningatar Jockas Ritalle, toiseksi sijoittuneelle Lumi-Oosalle ja kolmanneksi sijoittuneelle Suven Sametille. Kuninkuuskilpailijoista lisäpisteet saavat ravikuningas V.G. Voitto, kuninkuuskakkonen Pro ja -kolmonen Lumettaja.
Kuninkuus- sekä kuningatarkilpailuun ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä kerännyttä saavat varman paikan pääkilpailuun.
Osallistujat vahvistava päätoimikunta voi nostaa sijoille 11 ja 12 hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta jokin muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.
Kaikki Kohti Kuninkuusraveja -pistelähdöissä kilpailleet hevoset eivät välttämättä halua osallistua pääkilpailuihin. Siksi hevoset tulee vielä erikseen ilmoittaa kuningatar- ja kuninkuuskilpailuun, Hippoksesta muistutetaan. Päätoimikunta vahvistaa osallistujat noin 1,5 viikkoa ennen Kuninkuusraveja.
Tänä vuonna Kuninkuusravit ajetaan Teivossa 31.7.–2.8. KK-pisteiden kerääminen päättyy St Michel -viikonloppuun kaksi viikkoa aikaisemmin.
Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt 2026
Avoimet lähdöt
28.2. Joensuu Kultajousi-ajo
14.3. Kouvola Valkeala-ajo
21.3. Rovaniemi Arctic Ice King
25.3. Helsinki Kultadivisioona
4.4. Mikkeli Kultadivisioona
13.4. Tampere Kultadivisioona
25.4. Seinäjoki Kultadivisioona
10.5. Vermo Erkon Pokaali
16.5. Pori Kultaloimi
23.5. Kuopio Savo-Ajo
31.5. Solvalla, Ruotsi Elitkampen
3.6. Lahti
6.6. Forssa Pilvenmäki Maraton
13.6. Jyväskylä Killerin Kimara
14.6. Bjerke, Norja Alm Svartens Lopp
19.6. Härmä PP Nordic King Heat
20.6. Härmä PP Nordic King
5.7. Lahti Suur-Hollola-ajo
12.7. Jämsä Jämsän Äijän ajo
18.7. Mikkeli Suurmestaruus
Tammojen lähdöt
4.3. Kaustinen
14.3. Kouvola
23.3. Seinäjoki
30.3. Tampere
11.4. Vermo Tammatähti
15.4. Jyväskylä
20.4. Kuopio
2.5. Oulu
10.5. Vermo
14.5. Ylivieska Helätin-ajo
23.5. Kuopio
27.5. Vermo
29.5. Vieremä Sivolan Tilan ajo
6.6. Forssa
13.6. Jyväskylä Killerin Kimara
19.6. Härmä Nordic Queen
21.6. Kokemäki
27.6. Joensuu
5.7. Lahti
12.7. Jämsä Jämsä Ämmän ajo
15.7. Vermo
19.7. Mikkeli St Michel Tammatähti
Kuninkuuskilpailun pisteranking
1. V.G. Voitto 100 pistettä, 2. Lumettaja 90, 3. Pro 72, 4. Profiili 54, 5. Core 18, 6. Virin Urho 12.
Kuningatarkilpailun pisteranking
1. Jockas Rita 100 pistettä, 2. Lumi-Oosa 72, 3. Suven Sametti 60.
Tilanne 3.3.2026
Ajantasainen KK-26-tilanne mobiilihepasta.