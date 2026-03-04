Jockas Rita ja Santtu Raitala
Matka kohti Teivon Kuninkuusraveja on käynnissä. Ravikuningatar Jockas Ritalla on jo sata pistettä plakkarissa.Kuva: Suomen Hippos / Maisa Hyttinen
Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt julkaistu – pisteidenkeruu on käynnistynyt

Pisteiden hankkiminen Kuninkuusravien pääkilpailuun alkoi viime lauantaina Joensuusta.
Julkaistu

Kuninkuusravien pääkilpailun osallistujavalinnat perustuvat avoimeen Kohti Kuninkuusraveja -pisteytykseen, jossa hevoset keräävät pääkilpailupaikkaan oikeuttavia kuninkuusravipisteitä erikseen valituista lähdöistä. Ne on merkitty Hippoksen Heppa-järjestelmään KK-merkinnällä. Osa lähdöistä on rajattu pelkästään tammoille.

Lähdöissä jaetaan pisteitä hevosen sijoituksen mukaisesti seuraavasti: 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1.

Pisteet saavat kertoimen lähdön ensimmäisen palkinnon perusteella. Kun 1. palkinto on korkeintaan 2000 euroa, kerroin on 1, kun 1. palkinto on 2001–5000 euroa, kerroin on 2, kun 1. palkinto on 5001–14 999 euroa, kerroin on 3, kun 1. palkinto on 15 000 euroa tai enemmän, kerroin on 4.

Pistelaskussa otetaan huomioon myös mahdollinen nousukunto: kesäkuun alusta alkaen pisteet saavat lisäkertoimen 1,5, jolloin KK-lähdön voittaja voi kerätä peräti 150 pisteen potin.

Lisäksi edellisen vuoden Kuninkuusravien kolmelle parhaalle lisätään seuraavat pisteet: 100–72–60. Kuningatarkanditaateista nämä pisteet menevät ravikuningatar Jockas Ritalle, toiseksi sijoittuneelle Lumi-Oosalle ja kolmanneksi sijoittuneelle Suven Sametille. Kuninkuuskilpailijoista lisäpisteet saavat ravikuningas V.G. Voitto, kuninkuuskakkonen Pro ja -kolmonen Lumettaja.

Kuninkuus- sekä kuningatarkilpailuun ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä kerännyttä saavat varman paikan pääkilpailuun.

Osallistujat vahvistava päätoimikunta voi nostaa sijoille 11 ja 12 hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta jokin muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.

Kaikki Kohti Kuninkuusraveja -pistelähdöissä kilpailleet hevoset eivät välttämättä halua osallistua pääkilpailuihin. Siksi hevoset tulee vielä erikseen ilmoittaa kuningatar- ja kuninkuuskilpailuun, Hippoksesta muistutetaan. Päätoimikunta vahvistaa osallistujat noin 1,5 viikkoa ennen Kuninkuusraveja.

Tänä vuonna Kuninkuusravit ajetaan Teivossa 31.7.–2.8. KK-pisteiden kerääminen päättyy St Michel -viikonloppuun kaksi viikkoa aikaisemmin.

Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt 2026

Avoimet lähdöt

28.2. Joensuu Kultajousi-ajo

14.3. Kouvola Valkeala-ajo

21.3. Rovaniemi Arctic Ice King

25.3. Helsinki Kultadivisioona

4.4. Mikkeli Kultadivisioona

13.4. Tampere Kultadivisioona

25.4. Seinäjoki Kultadivisioona

10.5. Vermo Erkon Pokaali

16.5. Pori Kultaloimi

23.5. Kuopio Savo-Ajo

31.5. Solvalla, Ruotsi Elitkampen

3.6. Lahti

6.6. Forssa Pilvenmäki Maraton

13.6. Jyväskylä Killerin Kimara

14.6. Bjerke, Norja Alm Svartens Lopp

19.6. Härmä PP Nordic King Heat

20.6. Härmä PP Nordic King

5.7. Lahti Suur-Hollola-ajo

12.7. Jämsä Jämsän Äijän ajo

18.7. Mikkeli Suurmestaruus

Tammojen lähdöt

4.3. Kaustinen

14.3. Kouvola

23.3. Seinäjoki

30.3. Tampere

11.4. Vermo Tammatähti

15.4. Jyväskylä

20.4. Kuopio

2.5. Oulu

10.5. Vermo

14.5. Ylivieska Helätin-ajo

23.5. Kuopio

27.5. Vermo

29.5. Vieremä Sivolan Tilan ajo

6.6. Forssa

13.6. Jyväskylä Killerin Kimara

19.6. Härmä Nordic Queen

21.6. Kokemäki

27.6. Joensuu

5.7. Lahti

12.7. Jämsä Jämsä Ämmän ajo

15.7. Vermo

19.7. Mikkeli St Michel Tammatähti

Kuninkuuskilpailun pisteranking

1. V.G. Voitto 100 pistettä, 2. Lumettaja 90, 3. Pro 72, 4. Profiili 54, 5. Core 18, 6. Virin Urho 12.

Kuningatarkilpailun pisteranking

1. Jockas Rita 100 pistettä, 2. Lumi-Oosa 72, 3. Suven Sametti 60.

Tilanne 3.3.2026

Ajantasainen KK-26-tilanne mobiilihepasta.

Kohti Kuninkuusraveja
KK-26

