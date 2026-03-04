Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt julkaistu – pisteidenkeruu on käynnistynyt

Kuninkuusravien pääkilpailun osallistujavalinnat perustuvat avoimeen Kohti Kuninkuusraveja -pisteytykseen, jossa hevoset keräävät pääkilpailupaikkaan oikeuttavia kuninkuusravipisteitä erikseen valituista lähdöistä. Ne on merkitty Hippoksen Heppa-järjestelmään KK-merkinnällä. Osa lähdöistä on rajattu pelkästään tammoille.

Lähdöissä jaetaan pisteitä hevosen sijoituksen mukaisesti seuraavasti: 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1.

Pisteet saavat kertoimen lähdön ensimmäisen palkinnon perusteella. Kun 1. palkinto on korkeintaan 2000 euroa, kerroin on 1, kun 1. palkinto on 2001–5000 euroa, kerroin on 2, kun 1. palkinto on 5001–14 999 euroa, kerroin on 3, kun 1. palkinto on 15 000 euroa tai enemmän, kerroin on 4.

Pistelaskussa otetaan huomioon myös mahdollinen nousukunto: kesäkuun alusta alkaen pisteet saavat lisäkertoimen 1,5, jolloin KK-lähdön voittaja voi kerätä peräti 150 pisteen potin.

Lisäksi edellisen vuoden Kuninkuusravien kolmelle parhaalle lisätään seuraavat pisteet: 100–72–60. Kuningatarkanditaateista nämä pisteet menevät ravikuningatar Jockas Ritalle, toiseksi sijoittuneelle Lumi-Oosalle ja kolmanneksi sijoittuneelle Suven Sametille. Kuninkuuskilpailijoista lisäpisteet saavat ravikuningas V.G. Voitto, kuninkuuskakkonen Pro ja -kolmonen Lumettaja.

Kuninkuus- sekä kuningatarkilpailuun ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä kerännyttä saavat varman paikan pääkilpailuun.

Osallistujat vahvistava päätoimikunta voi nostaa sijoille 11 ja 12 hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta jokin muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.

Kaikki Kohti Kuninkuusraveja -pistelähdöissä kilpailleet hevoset eivät välttämättä halua osallistua pääkilpailuihin. Siksi hevoset tulee vielä erikseen ilmoittaa kuningatar- ja kuninkuuskilpailuun, Hippoksesta muistutetaan. Päätoimikunta vahvistaa osallistujat noin 1,5 viikkoa ennen Kuninkuusraveja.

Tänä vuonna Kuninkuusravit ajetaan Teivossa 31.7.–2.8. KK-pisteiden kerääminen päättyy St Michel -viikonloppuun kaksi viikkoa aikaisemmin.