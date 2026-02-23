Lumettaja on Terho Rautiaisen tallin ykkösnimi.
Lumettaja on Terho Rautiaisen tallin ykkösnimi.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt starttaavat Joensuusta – lauantain lähtölistat julki

Viime vuonna kuninkuuskilvan kolmanneksi sijoittunut Lumettaja avaa kautensa lauantaina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
joensuun ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi