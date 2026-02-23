Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt starttaavat Joensuusta – lauantain lähtölistat julki

Viikon pääravit kilpaillaan lauantaina Joensuun Linnunlahden raviradalla. Erityisesti huomio kiinnittyy päivän 10. lähtönä ajettavaan kylmäveristen avoimeen täyden matkan ryhmäajoon. Se on vuoden ensimmäinen KK26-lähtö, joten siinä menestyminen kerryttää pistesaldoa, jonka perusteella 10 parasta oria ja tammaa saa paikan heinäkuussa Tampereen Kuninkuusraveissa kilpailtaviin kuninkuus- ja kuningatarkisaan.Viime vuonna kuninkuuskisassa debytoinut Profiili pääsee lauantaina matkaan nelosradalta. Eturivistä starttaa myös Morison, joka arvottiin seiskaradalle. Takarivistä starttaavat kovakuntoiset Havglimt, Smedheim Braut ja viime keskiviikkona Vermossa juhlinut Tuuskanen. Tuuskasen voittamassa lähdössä tauolta palannut ja seitsemänneksi sijoittunut Core kiihdyttää piippuhyllyn paikalta. Viime vuonna lopullisen läpimurtonsa tehnyt ja Oulun kuninkuuskilvassa kolmanneksi sijoittunut Lumettaja palaa tauolta ja starttaa ykkösradalta.Lauantain Toto75-peli starttaa tuttuun tyyliin päivän viidennestä lähdöstä. Kisan suosikki on kaikki neljä Suomen-starttiaan voittanut Popeye Tooma. Sille vastuksen tarjoaa ainakin seiskaradan Supreme Tarantella.Toisessa 75-kohteessa Heikki Mikkosen valmentama ja ohjastama Theseus hakee jo kuudetta peräkkäistä voittoaan. 20 metrin takamatkalta sitä lähtevät jahtaamaan muun muassa Tatu, tauolta palaava Karjalan Keisari ja Tilun Touko.Lämminveristen pronssidivarikarsinta kilpaillaan lyhyellä matkalla. Tammaedun myötä mukaan pääsevät kauttaan käynnistelevä Ninja Zon ja pitkältä tauolta palaava Marier Mili. Tammakaksikko saa vastaansa muun muassa kovavireisen The Lost Battalionin ja kakkosradalta starttaavan Com Rolfin.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.