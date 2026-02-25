Kohun aiheuttanut tallipeli johti sanktioihin Ruotsissa ja puhutti myös Raviparlamentissa – Onko tallipeli ongelma Suomessa?

Rick Ebbinge aiheutti kohun Ruotsissa taktikoimalla kahdella valmennettavallaan juoksun juuri toisin kuin oli ennakkokommenteissa antanut ymmärtää. Ruotsin keskusjärjestö ST pyysi Ebbingeltä selvityksen tapauksesta, ja asian selvitettyään langetti kahden viikon ajokiellon ja 3000 kruunun sakot. Heruuko Raviparlamentin jäseniltä ymmärrystä Ebbingen toiminnalle? Entä rangaistukselle? Koetaanko tallipeli ongelmaksi Suomessa?Jaksossa perataan läpi myös suomalaisomistuksessa kilpailevien hevosten hienoja otteita ulkomailla. Lisäksi puheenaiheiksi nousevat ratsutalleilla leviävä EHV 1 -virus, Pohjois-Suomen ravien hevospula ja KK26-lähtöjen käynnistyminen tulevana lauantaina.Loppuun tarjoillaan jälleen vinkit ensi lauantain Toto75-kierrokselle.Huomioita ravilähdöistä viikon varrelta tai muita omia keskustelunaiheita tuleviin lähetyksiin voi ehdottaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.