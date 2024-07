Koivusella ennätyssuuri joukkue Maarianhaminaan – ”Paperilla näyttäisi olevan aika kovia vastustajia liikenteessä”

Harri Koivusen tallilla on jälleen kiireinen viikonloppu edessä. Perjantaina hänen valmennettavistaan kuusi kilpailee Porin raveissa. Lauantaina tallipäällikkö itse ohjastaa Kaustisella hänen vakiajokkeihinsa kuuluvaa Gimmaa. Samaan aikaan hänen tallistaan peräti 10 hevosta matkustaa Maarianhaminaan, missä myös ravataan lauantaina.

Koivusen talli on usein menestynyt hienosti kyseisellä radalla. Tällä kertaa hän epäilee voittojen olevan tiukassa, sillä vastusta ei sovi väheksyä.

”Vaikea ennakkoon arvioida mahdollisuuksia, kun ei ihan tarkkaan tunne vastusta. Paperilla näyttäisi olevan aika kovia vastustajia liikenteessä. Claes Sjöströmillä ja Oskar Kylin-Blomilla on kovia hevosia. Vastustajat tuntuvat pärjänneen Solvallassa ja muillakin lähialueen radoilla. Helpolla ei menestystä ole luvassa.”

Koivunen laskee nyt matkaan lähtevän joukkueen olevan suurin, jolla heidän tallistaan on Maarianhaminaan suunnattu. Hän kehuu vuolaasti rataa ja perustelee, miksi hän niin innokkaasti usein saarelle suuntaa, vaikka tällä kertaa henkilökohtainen valinta kohdistuikin Kaustiseen.

”Siellä on aina ollut hyvä vastaanotto, hyvät puitteet ja se on vähän sellainen ulkomaan matka -laite. Rata on aina hyvä. Suosittelen kaikkia käymään siellä.”

Ikimuistoisinta ravireissua Maarianhaminaan kysyttäessä vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä. Se sijoittuu vuoteen 2016.

”Silloin siellä järjestettiin kylmäveristen PM-lähtö. Se oli luku sinänsä.”

Kyseisen lähdön voittoon ravasi Terho Rautiaisen valmentama ja ohjastama Suivikas, joka päätti ruotsalaisten ja norjalaisten vuosia kestäneen voittoputken. Sen jälkeen kisa on järjestetty aina Turussa.

Koivusen kanssa jutellessa on myös pakko kysyä viime lauantain Suur-Hollola-ajossa kolmanneksi sijoittuneen ja viime vuonna Derbyn voittaneen Crepe Matchin kilpailuohjelmasta. Se on kuitenkin edelleen hämärän peitossa.

”Vähän olemme katselleet Killerin Eliittiä, jos sinne pääsisimme mukaan.”