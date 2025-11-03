Joona Ulmas
Joona Ulmas hoitaa jatkossa Kokemäen ravirataa ympäri vuoden.Kuva: Janne Kähkönen
Kokemäen kesäravirata palkkasi Joona Ulmaksen täysipäiväiseksi ratamestariksi – "Tästä pestistä olen todella tyytyväinen"

Nuoresta iästä huolimatta Joona Ulmaksella on jo tuntuvasti kokemusta ratamestarin työstä.
Julkaistu
Joona Ulmas
kokemäen ravit
Meri Elomaa

