Kokemäen kesäravirata palkkasi Joona Ulmaksen täysipäiväiseksi ratamestariksi – "Tästä pestistä olen todella tyytyväinen"

Joona Ulmas aloitti tänään maanantaina 3. marraskuuta työt Kokemäen kesäraviradan täysipäiväisenä ratamestarina. Kokemäen totoravikausi päättyi jo juhannuksena, mutta radan ympäristössä olevilla ratatalleilla valmentautuu nykyisin ympäri vuoden yhteensä noin 100 hevosta.”Olen käynyt vuodesta -21 alkaen kesät töissä Kokemäen radalla hoitamassa paikkoja. Nyt alueella on ollut niin valtava hevosmäärän kasvu, että rata päätyi palkkaamaan täysipäiväisen ratamestarin, että radan käyttäjiä saadaan palveltua mahdollisimman hyvin. Arkipäivät olen töissä ja talvella kelien mukaan. Jos rataa tarvitsee viikonloppuisin piikittää, sitten piikitetään”, Ulmas kertoo.Nyt 22-vuotias Ulmas on Kokemäen lisäksi ennestään työskennellyt ratamestarin apulaisena Turun Metsämäessä sekä Teivossa. Opit radan hoitoon Ulmas kertoo saaneensa Mika Ahtiaiselta ennen tämän siirtymistä Gävleen ratamestariksi.”Turussa olen ollut mukana kuvioissa vuodesta 2018. Metsämäessä olen tehnyt lisäksi ratamestarille lomatuurauksia. Hevosalan oppini ovat puolestaan isäni (Janne Ulmas) ravitallilta", Ulmas taustoittaa.Vaikka Ulmaksen päivätyöt siirtyivät Kokemäelle, meinaa hän jatkossakin asua Turussa. Matkaa kotoa Kokemäen raviradalla tulee noin 45 minuuttia suuntaansa.Ulmas paljastaa, että hänen palkkaamisestaan Kokemäelle on ollut jo aiemmin puhetta Kokemäen raveja järjestävän Sataravi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Meri Elomaan kanssa.”Tästä pestistä olen todella tyytyväinen. Logistiikka-alan koulut olen käynyt, mutta viimeiset kolme vuotta tein rakennusalan töitä, ja lisäksi yritykseni kautta ratamestarin töitä. Nyt sitten olen pelkästään ratamestari”, Ulmas toteaa.Meri Elomaa kertoo Kokemäen rataa aiemmin hoidetun talkoovoimin ja Sataravi Oy:n tarjonneen radanhoitoon traktorin käyttöön sekä kustantaneen sen polttoainekulut. Nyt täysipäiväisen ratamestarin palkkaaminen kuitenkin katsottiin tarpeelliseksi."Viime kädessähän Joonan palkan tulevat maksamaan alueen valmentajat. Meillä on täällä tosi hyvä valmentajaporukka, ja kaikki ymmärtävät, ettei pelkästään kesän ravituotoilla pysty maksamaan ympärivuotisesti ratamestarille palkkaa. Nyt marraskuun aikana nähdään jo vähän, millaiseksi Joonan työtuntimäärä muodostuu. Pyritään olemaan hyvin joustavia puoleen ja toiseen, että kuvio saadaan kaikkien kannalta järkeväksi", Elomaa sanoo.