Kokkolaan illan isoimmat rahat - Hannu Torvinen ajajakilpailun johdossa

Conrads Kickoff hivuttautui ensimmäisellä takasuoralla Harri Puution valmentaman ja Veli-Erkki Paavolan keulapaikalla ajaman Special Gunin kupeelle. Niiden välinen taisto oli tiukkaa loppuun saakka, mutta maalisuoran puolivälissä alkoi käydä selväksi, että Santtu Raitalan rattailleen saanut Conrads Kickoff tsemppaa edelle. Lähdön ensipalkinto oli 1500 euroa ja sen lisäksi omistajatalliin meni 4 000 euron suuruinen potti kokonaiskilpailun voitosta.

Raitalan osalta perjantain saldo oli totutun kova eli neljä ykkössijaa.

Jukka-Pekka Niskanen ajoi Susanna Laulumaan valmentamalla Gitano Thiebenillä tyylikkään ykkösen Heinäpään Herruus 2022 -ohjastajakilpailun ensimmäisessä osalähdössä. Ranskassa syntynyt 6-vuotias ruuna lähti Niskasen mukaan yllättävän rivakasti liikkeelle.

”Saamamme paikka kolmannessa parissa ulkona olisi ollut jo hyvä, mutta vauhdin hidastuttua, päätin ajaa johtavan rinnalle”, hän kertoi radan voittajahaastattelussa.

”Hevonen oli hyvänoloinen ja otin vielä viimeisen kurvin varman päälle. Sillä on sellainen ranskalainen ravi", Niskanen lisäsi.

Enintään 5 000 euroa tienanneiden kylmäveristen tasoitusajossa juhli Paula Ruonalan valmentama Victori. Ohjissa ollut Harri Vimpari käänsi ajokkinsa viimeisellä takasuoralla kolmannen radan kiertoon ja maisema vaihtui vinhaan tahtiin Jorma Kontion ajama Affe näytti olevan jo hieman karussa, mutta sen oli tyytyminen kakkospalkintoon.

”Victori on hyväravinen, mutta yrityshalua on niin paljon, että laukkoja on tullut”, Harri Vimpari kertoi.

”Tänään ruuna oli rauhallinen, ja luulinkin jo, että jotain olisi vialla", hän lisäsi.

Mamas Little Devil vei nimiinsä Ville Koiviston ajamana toisen Heinäpään Herruus -osalähdön, kun se kiri loppua terävästi ja tavoitti niin ikään erinomaisen juoksun tehneen Undaunted Striden.

”Otteen saatuaan kaikki oli helppoa maalisuoralla”, Ville Koivisto raportoi ratahaastattelussa.

Dirk Diggler Sisu otti omansa koitoksensa suuryllättäjänä saatuaan loistoreissun Hannu Torvisen naruttelemana.

”Kivan ja innokkaan oloinen hevonen, jota oli mukava ajaa”, hän kehaisi.

Torvinen siirtyi samalla johtopaikalle viikonlopun ohjastajamittelössä, joka ratkeaa lauantaina ajettavassa neljännessä osalähdössä.

