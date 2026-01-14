Uutiset
Axevallan Toto64-kierrokselta kolme suurvoittoa Suomeen – tänne voittorahat menivät
Suomeen tuli tiistai-iltana yksi 169 821 euron voitto sekä kaksi 84 910 euron pottia.
169 821 euron voitto osui lempääläläisen nettipelaajan 724,60 euroa maksaneeseen hajoituspeliin, joka sisälsi kaksi 84 910,50 euron arvoista täysosumaa. Peli oli jaettu 10 osuuden porukkapeliksi, josta laatija piti itse yhden osuuden. Muut voittajat ovat nettipelaajia eri puolelta Suomea.
Porukkapelivoitto osui myös 16 osuuden porukkapeliin, jonka oli tehnyt nettipelaaja pieneltä uusimaalaiselta paikkakunnalta. Pelin tekijä piti kaksi osuutta porukkapelistään, jolla voitettiin 84 910 euroa. Samansuuruisen voiton sai myös savonlinnalainen nettipelaaja yksin omalla pelillään.
Suomalaisvoitot osuivat peleihin, jotka oli kohdistettu vain ylimpään voittoluokkaan. Tällöin mahdollisen täysosuman arvo 2,5-kertaistuu.