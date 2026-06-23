Kolme uutta huippunimeä Mikkeliin – "On mukava hakea revanssia toissa vuodelta"

Mikkelin ravirata julkisti tiistaina kolme uutta kutsua 19. heinäkuuta ajettavaan St Michel -ajoon. Kotimaan värejä puolustaa PowerParkin mailin voittoon kirinyt Combat Fighter. Antti Ojanperän valmennettava nähtiin Mikkelissä myös viime kesänä, jolloin saaliina oli 09,5-ennätys ja kuudes sija.

”Combat Fighter on ollut uskomattoman varma suorittaja tällä kaudella. Se on mennyt talvesta Ranskasta saakka kovia lähtöjä. Melkein sama, onko takana muutama viikko vai tiiviimpi starttiväli, niin Kombatti on valmis kuin partiopoika. Mikkeli tuntuu nyt jännältä, jospa nyt natsaisi oikein nappiin isossa tehtävässä”, Antti Ojanperä toivoo Mikkelin raviradan tiedotteessa.

Ruotsista Mikkeliin saapuvat Bodenin toissa lauantain yllätysvoittaja Castor The Star ja Copenhagen Cupin toukokuussa vienyt Kuiper. Ensin mainittu sijoittui kaksi vuotta sitten St Michel -ajossa toiseksi ennätyksellään 08,8.

”Castor The Star on nyt terveempi ja yksinkertaisesti parempi kuin viime vuonna, ja siksi on mukava hakea revanssia Mikkelistä toissa vuodelta. Nyt tähtäämme täysillä onnistumiseen Mikkelissä. Castor The Star ei starttaa tässä välissä vaan saa optimaalisen valmistautumisen sinne”, valmentaja Jörgen Westholm suunnittelee.

Daniel Wäjerstenin tallin Kuiper on lyönyt läpi kansainväliselle huipulle tällä kaudella. Oslo GP:ssä ori ylsi viimeksi kolmanneksi.

”Kuiper on tehnyt mahtavan kauden Pariisin talvimeetingistä alkaen. Ori on nyt mennyt kahdesti peräkkäin 10,0 täydellä matkalla, ja luulen että Mikkelissä se pyyhkäisee mailin vähän kovempaa. Tulen Mikkeliin ajamaan voitosta”, Wäjersten lupaa.

Aikaisemmin St Michel -ajoon on kutsuttu Diva Ek, Double Deceiver ja Massimo Hoist. Einari Vidgren Oy:n Fine Mannersia Mikkelissä ei nähdä.

"Virustautia päällä. Taukoa pidetty ja viikon päästä treeniin, starttiin syksymmällä", Juha Vidgrén päivittää kuulumiset Hevosurheilulle.