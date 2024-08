Kolme uutta kutsua Tammavaltikkaan – ”Olivat aikaisempienkin juoksujensa takia jo vahvasti tyrkyllä”

Torstai-iltana Forssassa ravattiin Tammavaltikka-katsastus. Timo Korvenheimon talli nappasi kaksoisvoiton, kun Alma Cotter leikkasi maalilinjan ensimmäisenä ja tallikaveri Ninja Zon seurasi kakkosena. Kärkikolmikon täydensi Kenneth Danielsenin valmentama Speedy Norwegian.

Jo ennakkoon oli tiedossa, että kisan voittaja saa automaattisesti paikan syyskuun puolivälissä ravattavaan Tammavaltikkaan. Lopulta kutsu lähti koko torstain kärkikolmikolle.

”Koko kolmikko antoi eilen tuoreet vahvat kuntonäytöt, ja ne olivat aikaisempienkin juoksujensa takia jo vahvasti tyrkyllä kisaan”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves perustelee Pilvenmäen raviradan tiedotteessa.

”Tällä hetkellä vapaana on vielä kolme paikkaa ja viimeiset kutsut julkaistaan viimeistään ensi viikon tiistaina (3.9.), kun on nähty, mitä maanantain Kaustisen Jixy-ajossa tapahtuu. Sen jälkeen voi tulla osallistujavalintoja enää mahdollisten peruutusten kautta.”

Jo aiemmin kutsuun hyväksyvästi oli vastannut kuuden hevosen taustajoukot. Osallistumisensa ovat vahvistaneet Velvet Gold, Ava Di Alessia, One Night Only, An-Dorra, Global Chit Chat ja Over My Shoulder.

Perinteinen Tammavaltikka kilpaillaan Forssan pilvenmäellä perjantaina 13.9. ja lauantaina 14.9. Ensimmäisenä päivänä juostaan 1640 metrin osalähtö ja toisena 2640 metrin osalähtö. Tammavaltikka on kutsukilpailu, johon järjestäjä kutsuu enintään 12 tammaa. Voittaja ratkaistaan kuninkuusravien tavoin paremmalla osalähtöjen yhteisajalla. Kummassakin osalähdössä ykköspalkinto on 6000€ ja kokonaiskilpailussa palkitaan viisi parasta tammaa palkintoskaalalla 15 000€ – 6000€ – 4000€ – 2000€ – 1000€.

Linkki Pilvenmäen raviradan tiedotteeseen.