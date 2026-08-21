Kolme uutta kutsua Tammavaltikkaan – ”Kaikkiaan tammojen pakka on tasainen”

Perinteikäs Tammavaltikka ravataan Forssan Pilvenmäellä 11.–12.9. Jo aiemmin mukaan oli kutsuttu kesäkuussa Tammavaltikkakatsastuksen keulapaikalta voittanut Ete Jet, sen tallikaveri Ginza, Suur-Hollola-ajossa toiseksi yltänyt Amanda Evo ja viimeisimmän Tammavaltikkakatsastuksen keulasoololla ja 08-vauhtisella lopetuksella voittanut EL Nightwish.

Perjantaina 21.8. Pilvenmäen ravirata tiedotti kolmesta uudesta kutsusta. Paikan Tammavaltikkaan lunastivat uusina niminä Halley Wania, aiemmin tällä viikolla tammojen EM-kisassa startannut Fortunewheelgarden ja Ninja Zon.

Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves perustelee valintoja radan tiedotteessa seuraavasti:

”Kaikki tammat kutsutaan kisaan kokonaisharkintaa käyttäen. Halley Wanian osalta paikka oli selvä viimeistään Suur-Hollolan finaalipaikan myötä, mutta on se muutoinkin esiintynyt positiivisesti ja kestänyt muun muassa raskaita juoksuja kunnialla. Fortunewheelgarden kuuluu avointen tammalähtöjen kesto-osallistujiin ja keikkuu kärkikahinoissa lähes aina, kun juoksu onnistuu. Tammaa pidetään enemmän mailerina, mutta sehän teki viime vuonna keskipitkän matkan Suomen ennätyksen. Ninja Zonin kutsusta moni voi yllättyä, mutta sen kohdalla voi virkistää muistia, vaikka viime vuoden Tammavaltikan päätösmatkan osalta. Se voitti pahasta alkulaukasta huolimatta. Teivon kisa antoi hyvän näytön myös nykyisestä suorituskyvystä”, Ingves sanoo.

”Kaikkiaan tammojen pakka on tasainen eikä ole helppo linjanveto, mitkä tammat saavat paikan ja mitkä eivät. Lisää kutsuja saadaan jo ensi viikon alkupuolella ja kaikki kutsut on esitetty viimeistään maanantaina 31.8. Kouvolan huominen tammalähtö ja viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu ovat lähiaikojen osalta tärkeitä näytönpaikkoja. Toki muissakin lähdöissä pystyy antamaan näyttöjä. Esimerkiksi Forssassa ensi maanantaina nähdään Tammavaltikan viimevuotisen kokonaiskisan kakkosen nykykunto.”

Tammavaltikan osalta lähtöradat määräytyvät poikkeuksellisella tavalla, sillä kisaan arvotaan lähtöradan valintajärjestys avausmatkalle, jonka mukaan radat sitten valitaan lyhyelle matkalla. Päätösmatkalla lähtöradan valintajärjestys kääntyy niin, että viimeisenä avausmatkalle paikan saanut valitsee ensimmäisenä.

Lähtöratojen valintajärjestys arvotaan lauantaina 5.9. Teivon aamupäiväravien yhteydessä ja ratavalinnat tehdään myöhemmin samana päivänä puhelimitse.

Tammavaltikan voitto ratkeaa tuttuun tyyliin juostuilla kokonaisajoilla. Kilpailun osalähdöissä on 6000 euron ykköspalkinnot ja kokonaiskisassa palkitaan viisi parasta palkintoskaalalla: 10 000–5000–3000–2000–1000. Yhden tamman on siis mahdollista ansaita 22 000 euroa.