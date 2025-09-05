Kolme varsaa nousi Ypäjällä yli 30 000 euroon – hybridimallin jatko ei varmaa

Ypäjällä oli poisjääntien myötä kaupan 60 lämminveristä ja 13 suomenhevosvarsaa. Suomenhevosista kallein myyty varsa oli 14 500 euron vasarahintaan kohonnut Varjoska (Parvelan Retu). Myös Voitottaren (V.G. Voitto) hinta nousi 14 500 euroon, mutta kyseessä oli sisäänhuuto. Toiseksi kallein oli Polaria (V.G. Voitto), jonka vasarahinta oli 10 500 euroa..Lämminverisistä kalleimmat olivat ori Patrich Match (Father Patrick) ja tamma Morcades Match (Six Pack). Molempien vasarahinta oli 31 500 euroa. Yli 30 000 euroon nousi myös ori Callela Eldorado (EL Titan)..Yli 20 000 euroa maksoivat tamma Raya De Veluwe (Calgary Games) 26 000 euroa, ori MAS Lucas (The Bosses Lindy) 25 000 euroa ja ori Wild Deville (Propulsion) 25 500 euroa..Tänä vuonna Ypäjällä kokeiltiin ensimmäistä kertaa hybridihuutokauppaa, jossa oli mahdollista huutaa hevosia myös etänä Traveran sivuston kautta. Tekniikka toimi enimmäkseen hyvin, muutaman kerran huudot näkyivät meklarin taululla viiveellä, mikä aiheutti hämmennystä, kun nuija oli jo kopsahtanujt pöytään Ypäjä-hallissa. Näissä tapauksissa huutaminen jatkui korkeimpaan tarjoukseen asti.”Normaalitilanteessa nuijan kopsahdus tarkoittaisi, että tähän loppui. Mutta näissä tapauksissa huudot oli tehty aikaisemmin. Se 15 sekunnin huutoaika näkyi nettihuutajillekin, ja sen jälkeen järjestelmä ei enää anna huutaa. Eli jos he on huudon tehneet ajoissa, niin se rekisteröityy oikeassa ajassa, mutta siihen, että se tuli meidän tietoon, meni se muutama sekunti. Se saattoi johtua siitä, että myös ulkomaisia huutajia oli paljon.”, meklarina toiminut Lauri Hyvönen selvitti."Sen huomasin, että nettihuutajat oli ehkä vähän edullisempien hevosten perässä. Sitten kun mentiin kalliisiin hevosiin, niin ne huutajat oli täällä. Selvästi ne, jotka halusivat kalliimpaa hevosta, halusivat myös itse nähdä sen ja tutustua siihen täällä. Mikä on tosi ymmärrettävää.".Huutokaupan järjestelyistä vastaavan Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa oli huutokaupan jälkeen varovaisen helpottunut.”Nettihuudoille ei ollut paljon ladattu odotuksia, kun kyseessä oli ensimmäinen vuosi. Rekisteröityneitä käyttäjiä tuli aika paljon, jolloin jännitti sekin, että tuleeko tänne paikalle ketään. Mutta kyllähän tänne tuli sitten hyvin väkeä”, Nummenmaa totesi huutokaupan jälkeen.”Nettihuutoja ei kuitenkaan tullut kovin paljoa, tuntui, että sitä kautta oli ihmiset aika pienellä budjetilla liikkeellä. Tuli sieltä jonkin verran huutoja, mutta ei se ollut mitään kovin merkittävää. Oli se tärkeä uudistus kokeilla, mutta jatkosta en osaa vielä sanoa. Se on kallis järjestelmä, kun olemme siinä vuokralla. Pitää se aika tarkkaan punnita, toiko se sitten lisäarvoa.”Huutokaupan tulokset löytyvät huutokaupan sivuilta. Mediaani- ja keskihintoja ei vielä perjantai-iltana oltu laskettu.Lisää Ypäjän huutokaupasta keskiviikon Hevosurheilussa..Muokattu 5.9. klo 23:45: Lisätty kuvat Polariasta ja Morcades Matchista.