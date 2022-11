Kolmevuotiaat tähdet tuikkivat - Nelson heitti ilmoille kanuunakirin

Heikki Korhosen omistama ja Hannu Nivolan kasvattama Callela Nelson täräytti kolmevuotiaiden Kasvattajakruunu -välierien komeimman kirin. Se kantoi kaukaa taustalta 6. ulkoa 11-lopetuksessa komeasti ykkökseksi. Ruuna joutui maistamaan päätöspuolikkaalla pitkään 4. rataa, mikä nosti entisestään suorituksen arvoa.

Hannu Torvinen hehkutti suoritusta, joka yllätti kokeneen kuskinkin.

"Vähän haastavat asetelmat olivat, mutta hevonen oli hurjan hyvä", Torvinen kehaisi. "Callela Nelson jätti jo Oulu Expressissä hyvän kuvan, mutta silti oli yllätys, että noista asetelmista pystyttiin voittamaan. Kun lähdettiin kiriin hänniltä niin tuntui, että kyllä tämä vaikeaksi menee. Kun käänsin ulommas vapaalle radalle, niin Callela Nelson lähti hurjaan vauhtiin ja tuli tosi pontevasti maaliin."

Callela Nelsonin valmentaja Jukka Hakkarainen säteili myös tyytyväisyyttään seremoniapaikalla.

"Tosi hienolta tuntuu", Hakkarainen kiitteli. "Callela Nelson on tosi hyvä hevonen. Se oli alkukesän Irrin tallissa, ja he tekivät siellä hyvää työtä. Kun se meille tuli, niin uittaminen teki hyvää ruunalle. Toivotaan, että hevonen pysyy terveenä finaaliin saakka."

Corazon Combo oli oriiden ja ruunien ensimmäisessä Kasvattajakruunu -välierässä odotetusti omaa luokkaansa. Pekka Korpi päästi ulkoradalta tasaisesti eteenpäin, ja kärkipaikka lohkesi 1500 metriä ennen maalia. Ori sai 12,0-avauksen jälkeen tehdä oman juoksunsa, joten 12,5-lopetuksessa se ei saanut muista vastusta.

"Alussa on parempi pakko päästää vähän menemään, kun sillä on kilpailuintoa", Korpi kuvaili seremoniapaikalla. "Annoin sen kuitenkin alun jälkeen mennä rauhassa kohti keulapaikkaa. Helposti ori kaiken aikaa meni. Se tietää aika hyvin loppusuoran, eikä siltä tarvinnut pyydellä mitään. Jos ei tule mitään yskiä tai muuta tule, niin odotan myös finaalista vahvaa suoritusta. Se on joka tapauksessa kauden viimeinen startti."

Star-Racing Oy & Wipunen varainhallinta Oy ovat kasvattaneet ja omistavat superlahjakkuuden, joka on Suomessa edelleen tappioton. Korpi kehaisi kauden menneen ilman merkittäviä muutoksia hevosen suoritustasossa.

"Corazon Combo on edelleen ollut kotona tosi pirteä ja iloinen, eikä sillä ole ollut mitään vaivoja. Silläkin tavalla on ollut hyvä tuuri sen kanssa."

Oriin emä Arctic Secret ja isä Express Duo ovat molemmat Pekka Korven hevosia.

"Lahjakkaita olivat molemmat. Tamma ei päässyt radoille näyttämään osaamistaa, mutta se oli iso ja komea hevonen. Odotin, että se voisi juoksijan jättää", Korpi taustoitti.

Kaustiselta hevoshoitajaksi valmistunut Birgitta Honkaperä on päässyt heti oman ammattikuntansa huipulle.

"Corazon Combo on mukava ja rauhallinen kaveri kotona. En olisi voinut koskaan kuvitella, että minulla olisi jonain päivänä tällainen passi. Tykkään työstäni kovasti ja minulla on Pekka Korvella unelmatyöpaikka."

Halley Wania oli odotetusti omaa luokkaansa kolmevuotiaiden tammojen ensimmäisessä Kasvattajakruunu -välierässä. Santtu Raitala otti tamman kyydissä alun tarkkaillen, jonka jälkeen hän haki keulapaikan haltuunsa. Viimeiset 700 metriä Halley Wania kulki 12,1-vauhtia, eikä kanuunakirin esittänyt Fortunewheelgarden muodostanut todellista uhkaa.

"Joskus tamma on alkuun panostettaessa jäänyt painamaan, ja uskoin, että keulapaikka voisi olla meille tarjolla joka tapauksessa", Raitala kommentoi. "Halley Wania palasi tähän kisaan sairastauolta, joten lähtö palveli mukavasti Turun finaalia ajatellen. Hevosella on kilpailtu tavoitteellisesti, ja se on kovissa liemissä pystynyt tekemään huippusuorituksia."

Markku Niemisen valmennettava oli jo koelähdössä Raitalan käteen huippulahjakkuuden tuntuinen. Wania Racing Oy:n kasvatin suku kestää Suomessa vertailun ikäluokassaan, ja taustojen puolesta menestys ei ole ollut kenellekään yllätys.

"Se osoitti personnallisuutensa, mutta samalla loistava liiketekniikkansa. Kun yhdellä askeleella matka jatkuu pitkälle, niin se on aika hyvä ominaisuus ravihevoselle", Raitala kommentoi voittajahaastattelussa."

Kymenlaakso-ajon sankaritar Aurora Comery loisti toisessa tammojen Kasvattajakruunu -välierässä. Se piti rajussa kiihdytyksessä Carla Combon ulkopuolellaan, ja tamma lähti vetämään kärkipaikalla tasaisen reipasta. Emma Väre pyrki parhaansa mukaan hieman hillitä menohaluista valmennettavaansa, mutta silti väliajat olivat 12,5-15,5-13,0-15,0. Lopulta tamma rullasi huipputuloksen 14,6a/2100m. Isto Mäki-Tulokas on tamman kasvattaja.

"Lähdettiin tosi lujaa, kun Janne (Korpi) koitti palan matkaa, että pääseekö edelle. Oli vauhti mikä hyvänsä, niin Aurora Comeryn juokseminen on todella helppoa", Väre kommentoi voittajahaastattelussa.

Carla Combo nousi maalisuoralla selästä haastamaan. Se tuli aivan kupeelle, mutta ohi ei ollut asiaa.