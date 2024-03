Ikäluokkatähti vai myöhemmin koelähtöön? – Kolmevuotiaiden lämminveristen teemanumero kertoo kuulumiset

Hevosurheilun laajalti odotettu katsaus ilmestyi tilaajille keskiviikkona 13. maaliskuuta ja on irtonumeromyynnissä torstaina 14. maaliskuuta. Näköislehti palvelee asiakkaita tuttuun tapaan.

Kaikkiaan 68:lla suomalaisella A-valmentajalla on treenissä 206 kolmevuotiasta lämminveristä ja 50 B-valmentajalla määrä on 105. Yhteislukema 311 on 20 varsaa pienempi kuin vuosi sitten. Yksityisvalmentajilla kolmevuotiaita varsoja on 13.

Moni tähtää nuorilla syksyyn suurimpien palkintojen toivossa, eikä kaksivuotiaana meritoituneilla ole ollut vielä kiire radoille.

Kaksivuotiaana Hevosenomistajapokaalin voittanut Pekka Korven valmentama Arctic Estelle loukkaantui Kasvattajakruunun välierässä harmittavasti rataolojen takia. Mitä hevoselle kuuluu nyt? Kommentit siitä ja kaksivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ykkösestä, Hannu-Pekka Korven valmentamasta One Ofista löytyvät lehdestä, samoin oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun sankarista Xanthus Kempistä.

Mistä ja missä on uudet sankarit tehty? Se selviää kauden loppuun mennessä, mutta matka kohti ikäluokan klassikkokisoja ja parhaiden marssijärjestyksen selviämistä on jo alkanut.