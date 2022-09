Kolmivuotismenestyjän hinta vasta alle 4000 euroa - internethuutokauppa päättyy tänään

Internethuutokauppoja on Starinita Oy:n toimesta järjestetty vuodesta 2017 alkaen.

"Sivustolla on ollut vuosittain huutokauppoja, mutta yleisesti sen käyttö on ollut aika vähäistä. Ihmiset eivät kauheasti ole ilmoittaneet sivustolla vuosien aikana hevosia myytäväksi", Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo.

"Ongelma on ehkä ollut myös se, että ilmoittaminen sivustolle on hyvin edullista ja me ei oteta myynnistä mitään provisiota, joten tulovirta meitä kohtaan on ollut aika vähäistä. Kun ei ole kauheasti tulovirtaa, ei kauheasti ole varaa markkinoida", hän jatkaa.

Hevosen myyntiin ilmoittaminen sivustolle maksaa 50 euroa (sis. alv 24 %) SHKL:n jäsenille. Ilman jäsenyyttä ilmoittaminen kustantaa 75 euroa (sis. alv 24 %).

"Tarjoamme vain huutokauppasivuston, mutta kaupat tapahtuvat aina myyjän ja ostajan välillä."

Huutokohteita tänään päättyvässä huutokaupassa on tarjolla peräti 32, joista suurin osa on varsoja, mutta tarjolla on myös siitostammoja ja starttihevosia. Lisäksi huudettavissa on kimppaosuus hevosesta sekä hevosauto.

"Tosi hyvä ja positiivinen juttu, että huutokohteita tuli näin monta ja erilaista. Toivottavasti homma lähtisi nyt paremmin pyörimään, silloin voisimme järjestää esimerkiksi aina kahden kuukauden välein tällaisia huutokauppoja."

Yksi myytävistä starttihevosista on Timo Korvenheimon käsistä uransa tähän asti kilpaillut 4-vuotias Stick Match, jonka hinta torstaina klo 15 oli vasta 3 753 euroa.

