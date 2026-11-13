Väinö-Kalle Korhonen
Väinö-Kalle Korhonen on ajanut urallaan 53 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
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Väinö-Kalle Korhonen kärkipaikalla Lännen Ratojen juniori/kokelasliigasssa

Juniori/kokelasliiga jatkuu sunnuntaina Tampereella.
Julkaistu
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Kokelasohjastajien kisa
Väinö-Kalle Korhonen
juniori