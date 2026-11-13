Väinö-Kalle Korhonen kärkipaikalla Lännen Ratojen juniori/kokelasliigasssa

Takana on neljä osalähtöä, ja Tampereen osakilpailun jälkeen jäljellä on enää yksi, Turussa 27.11. ravattava osakilpailu. Tämän jälkeen 12 eniten pisteitä kerännyttä kuskia etenee Tampereella 5.12. ajettavaan finaaliin. Kolme eniten pisteitä kerännyttä kuskia saa valita hevosensa finaaliin pistejärjestyksessä. Muiden kilpailijoiden ajokit arvotaan..Pistetilanne1. Väinö-Kalle Korhonen 40 2. Patri Filatoff 39 3. Elina Leinonen 38 4. Oona Halme 35 5. Tuukka Varis 30 6. Niko Niinikoski 28 7. Tino Keväänranta 27 8. Tiia Vehviläinen 22 9. Jerry Rauos 14 9. Kaisa Rehula 14 11. Annu Pakkanen 11 12. Emmi Innanen 10 13. Jesper Östman 8 13. Aleksi Asp 8 13. Roope Kiviranta 8 16. Dimitri Palm 7 16. Mats Havulehto 7 18. Eetu Oksanen 5 18. Kyösti Blomerus 5 20. Sara Hautamäki 3 21. Markus Rauhala 1.Tällä hetkellä kisan piikkipaikkaa pitää Väinö-Kalle Korhonen. Hänellä on kasassa 40 pistettä. Voitosta saa 25 pistettä..”Toivottavasti saan kumpaankin jäljellä olevaan kisaan ajokin. Sunnuntaina minulla on tuttu ja turvallinen hevonen (Chip And Charge). Odottavaisin mielin sunnuntain kisaan”, Korhonen sanoo..Tilanne on kärjen osalta erittäin tasainen. Kakkosena oleva Patri Filatoff on vain pisteen ja kolmantena oleva Elina Leinonen kaksi pistettä Korhosta perässä..”Hyvä fiilis on koko kilpailusarjasta. Olen saanut mukavasti ajokkeja. On myös hyvä, että kokelaille on oma sarja Salamakypärän ohella. Kilpailumahdollisuuksia on loppupeleissä ihan hyvin, mutta tällainen sarja on hyvä ja kaivattu lisä.”.Lännen ratojen juniori/kokelasliigaan on osallistumisoikeus 6.12.2000 tai sen jälkeen syntyneillä ohjastajilla ja/tai kokelaslisenssillä ohjastavilla. Tasapisteissä korkeammat karsintasijoitukset ratkaisevat. Niidenkin ollessa tasan ratkaisee arpa.