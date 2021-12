Koronapassin tarvitsee jatkossa entistä useammalla raviradalla

Keskiviikkoiltana ravataan tuttuun tapaan Vermossa. Maan pääradalla vaaditaan koronapassi jo tästä viikosta alkaen katsomoravintola Ravillaan ja aitioihin. Ulkoalueille tai Street Bar Volttiin passia ei tarvitse.

Koronapassi ei ole käytössä Jokimaallakaan, missä ravataan torstaina. Tilanne kuitenkin muuttuu perjantaista alkaen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa 3.–26.12.2021.

”Meillä on 380 paikkaa ravintolassa, joten torstaille emme vielä tarvitse koronapassia, vaan meillä on ravintolan puolella käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista”, Jokimaan toimitusjohtaja Niko Solkio sanoo. ”Torstain ravien jälkeen otamme varmastikin koronapassin käyttöön.”

Perjantai-illan pääravit ajetaan Kouvolassa. Kymenlaaksossa tilanne on melkein vastaava kuin Päijät-Hämeessä. Kouvolassa koronapassi otetaan käyttöön jo tämän viikon raveissa, mutta ulkoalueelle sitä ei tarvitse.

”Tarkastus tapahtuu katsomorakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä. Koronapassin lisäksi asiakkaalla täytyy tietysti olla myös kuvallinen henkilötodistus”, Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen muistuttaa.

”12.12. järjestettävissä raveissa toimimme samalla tapaa, mikäli viranomaisohjeet eivät muutu. Silloin meillä piti olla Eläinten Joulu ja Erätulet -tapahtuma, mutta olemme joutuneet peruuttamaan oheisohjelman. On mahdollista, että meillä on silloin joulumyyjäiset sisätiloissa.”

Lauantain 75-ravien näyttämönä toimii Rovaniemen Mäntyvaaran rata. Arctic Horse Race -tapahtumassa menetellään samoin kuin Kouvolassa: koronapassi tarkistetaan katsomorakennuksen sisäänkäynnillä. Tallialueelle ei koronapassia tarvitse, mutta se on yleisöltä suljettu. Hevosen mukana talliportista saa saapua vain välttämättömät henkilöt (valmentaja, hoitaja ja ohjastaja sekä mahdollinen autokuski).

Lauantai-iltana Forssassa järjestetään pikkujouluravit. Tällä hetkellä tilanne on se, että koronapassi on käytössä ravintolan osalta, mutta muilta osin odotetaan uusia määräyksiä aluehallintovirastolta.

”Tiedossa on, että aluehallintovirasto tulee asettamaan yleisörajoituksia ennen lauantaita, ainakin se on hyvin oletettavaa. Niistä ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa”, Forssan toiminnanjohtaja Elina Hirvonen kertoo

Viikon päättää sunnuntain Seinäjoen ravit. Lakeuksilla jatketaan samaan tapaan koronapassin osalta kuin edellisissä raveissa viime lauantaina.

”Meillä on nimenomaan 5. päivään saakka tämänhetkinen rajoitus voimassa", toiminnanjohtaja Jyri Saranpää mainitsee. "Sisätiloissa ohjaamme yleisöä vain istumapaikoille. Meillä on istumakatsomo ja ravintola Pruuni auki. Ravintolassa on 75 prosenttia asiakaspaikoista käytössä.”

Seinäjoella odotetaan aluehallintoviraston uutta linjausta huomiseksi. Se luonnollisesti määrittää sen, miten tapahtumat järjestetään jatkossa. Tilanne on sama myös maanantain raviareenana toimivalla Kuopion radalla. Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole voimassa minkäänlaisia rajoituksia yleisötapahtumien osalta, mutta tilanne voi vielä muuttua itsenäisyyspäivään mennessä.