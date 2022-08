Korven uusin vei Suurmestaruus-karsinnan – Run For Royalty koki yllätystappion

Kahdella loistoesityksellä Suomessa aloittaneen Exclusive Matterin valmennussuhteisiin tuli muutoksia St Michel -lauantain voiton jälkeen hevosen siirryttyä Jarno Kauhaselta Hannu Korven valmennuslistoille. 6-vuotias Exclusive Matter vaihtoi myös omistajaa Teivon startin alla, kun KM Häsfarm i Holm AB:n takaa löytyvä Kari Lähdekorpi myi hevosen Einari Vidgrén Oy:lle.

Suurmestaruuden karsinnasta Exclusive Matterilta ei kuitenkaan odotettu kolmatta peräkkäistä ykkössijaa, kun vastassa oli kakkosradalta startannut Run For Royalty ja monta muuta kovaa nimeä. Toisin kuitenkin kävi, eikä johtopaikan varhain saanut Janne Korven ajokki kyennyt vastaamaan Exclusive Matterille 10-vauhtisen lopetuksen viime metreillä.

”Meillä oli haastava lähtöpaikka seiskaradalla, ja tämä karsintalähtö olisi voinut olla vaikka Suur-Hollolan -finaali”, Hannu Korpi vertasi Suurmestaruuden karsinnan hurjaa tasoa.

”Raskaimman kautta juoksu meni, mutta hevonen rauhoittui siihen Run For Royaltyn rinnalle, enkä periaatteessa ollut huolissani. Sain säätää siitä perttusmaisesti vauhdin. Viimeisellä takasuoralla oli hyvä paine ohjissa ja tuli vähän sellainen tunne, että voidaan Run For Royalty ohittaa. Ei voi kuin onnitella uusia omistajia. On tämä ihan jonkinmoinen hevonen”, Korpi ihasteli.

Nykyinen valmentaja aavisteli, ettei Exclusive Matterilla ole aiemmin käytetty kilpailutilanteessa vetolappuja. Niistä löytyi vielä ekstrapuristusta kiihkeään loppuratkaisuun.

”Tehtiin tämmöinen ratkaisu, ja viritys onnistui tänään. Exclusive Matterin kanssa on nyt touhuttu parisen viikkoa. On opetettu hevonen uimaan, mistä se tykkää kovasti. Ymmärtääkseni se jää nyt finaaliin asti ja siirtyy varmaan sitten Vieremälle. Loistavassa tikissä hevonen tuli Jarnolta (Kauhanen), eikä kai hirveästi ole väärin tehty asioita, kun se menee edelleen hyvin. Finaaliin on puolitoista viikkoa, ja Juha (Vidgrén) päättää kuka silloin ajaa, kun olen itse ajokiellossa.”

Jälkimmäisestä karsintalähdöstä tuli kovavauhtisempi. Siinä vaadittiin voittoon lähes sekunnin nopeampi tulos. Täyden matkan johtopaikalta 12,7 painellut Global Withdrawl osoitti palautuneensa St Michelistä erinomaisesti pitäen Majestic Manin ja Unique Creationin varmasti loitolla.

Tiistai-iltana ratkottiin myös Tammakriterumin finaalipaikat neljässä erässä. Yllättäjä Truthisoutthere teki karsintojen kovimman esityksen ja paineli väkevästi 14,5-tuloksella ylivoimavoittoon keulahevosen rinnalta. Karsintojen ennakkosuosikit Ava Di Alessia, Carla Combo ja kotiradan toivo Stonecapes Violet pääsivät hieman helpommalla keulavoitoissaan.