Korvet hallitsivat Hevosenomistajapokaalin karsintoja – näiltä lähtöradoilta finaaliin

Jokimaan torstai-illan aloitti kaksi karsintalähtöä kaksivuotiaiden lämminveristen Hevosenomistajapokaliin.Tappiottomana kilpaileva ja Hannu-Pekka Korven valmentama Miss White Gold (Maharajah) hallitsi ensimmäistä karsintaa varmoin ottein. Sen voittoaika oli 18,9a. Uran saldo on nyt neljä voittoa neljästä startista. "Tamma on mennyt paljon eteenpäin ja rentoutunut. Näitä varsoja on kiva seurata, miten ne kehittyvät. Kaikki vaikuttaa oikein hyvältä nyt", ohjastaja Hannu Torvinen kommentoi radan voittajahaastattelussa.Miss White Goldin omistaa White Gold Stable, ja sen on kasvattanut A.M.G Talli.Toiseksi ensimmäisessä karsinnassa tuli Pekka Korven ohjastama Gremlin Combo (Nuncio) ja kolmanneksi Olli Koivusen ohjastama Bebeto Mania (Il Villaggio)..Toista karsintaa hallitsi keulasta Pekka Korven valmentama ja ohjastama Arctic Greetta (Calgary Games). Se voitti ajalla 17,9a. Jouni Hillblomin valmentama Grove's Poppy Poof (Express Duo) kiri loppusuoraa Olli Koivusen ohjastamana tulisesti lähelle, muttei ohi. Kolmanneksi tuli Cover Garde (Power).Finaali kilpaillaan Jokimaalla lauantaina 25.10. Finaalin ykköspalkinto on 18 000 euroa..Lähtöradat 25.10. Hevosenomistajapokaalin finaaliin1. Gremlin Combo2. Arctic Greetta3. Miss White Gold4. Grove's Poppy Poof5. Bebeto Mania6. Donna Madeleine7. Capo The Snowflake8. Dewey Swamp9. Cover Garde10. Windy Nimbus11. Club Nord Prince12. Instant Valley