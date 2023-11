Kotimaan ravien palkintopotti kasvaa ensi vuodeksi puolella miljoonalla eurolla – "Halutaan kehittää elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta"

Raviratojen tukihaut ovat parhaillaan käynnissä ja maakuntaratojen saaman palkintotuen määrä tulee olemaan ensi vuonna noin 21,3 miljoonaa euroa. Sen myötä ensi vuonna maakunta- ja kesäratojen maksamien palkintojen kokonaissumma tulee olemaan yli 24 miljoonaa euroa.

Palkintorahojen nousu halutaan kohdentaa ensi vuonna Nuorten- ja Tammasarjojen lisäksi arkipäivien ravilähtöihin sekä sunnuntairaveihin. Tällä pyritään ylläpitämään kotimaisen hevoskasvatuksen elinvoimaisuutta sekä tukemaan laajaa joukkoa hevosalan harrastajia ja ammattilaisia kustannusten noustessa.

”Suomalainen hevoskasvatus ja raviurheilu nojaavat pienkasvattamiseen ja laajaan harrastajapohjaan huippu-urheilun rinnalla. Palkintokertymän jaossa halutaan ensi vuonna huomioida kasvatusta tukevien Nuorten- ja Tammasarjojen lisäksi nimenomaan arjen toimijuuden tukeminen”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo.

Palkintorahan määrän nousua selittää kolme asiaa; ensi vuonna kalenterista vähennettävien ravipäivien palkintoraha voidaan kohdentaa kalenteriin jääville ravipäiville, maa- ja metsätalousministeriöstä nuorten hevosten palkintoihin kohdennettava lisärahoitus sekä nousseet ennakkomaksukertymät.

“Ravipäivien määrä vähenee 32:lla. Samaan aikaan palkintotukea tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan kotimaisen kasvatuksen, hevosenomistajuuden kiinnostavuuden sekä lajin harrastajien ja ammattilaisten tueksi. Palkintokokonaisuudella halutaan kehittää elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta. Tämä on ensisijaisen tärkeää nyt, kun yleinen taloudellinen tilanne on haastava ja samaan aikaan alan on pystyttävä vastaamaan käynnissä olevaan toimintaympäristön muutokseen”, Mäenpää jatkaa.

Ensi vuoden palkintojen lopulliset määrät vahvistuvat, kun ministeriö tekee raviratakohtaiset päätökset palkintotuesta.