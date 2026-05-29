Kotimaan Toto75-kierros huipentaa perjantai-illan Vieremällä, Ypäjä Salama voittoputkessa – "Ei niin hyvä kuin Lappeessa"

Vieremän ravien suurimmat setelit jaetaan suomenhevosten osalta tammoille rajatussa Sivolan Tilan -ajossa. Antti Tupamäki tuo kisaan Ceepran, joka hakee edelleen uransa avausvoittoa. Se ravasi viime vuonna kakkossijat Pikkuprinsessassa ja 4-vuotiaiden tammojen Varsakunkussa. Tamma on kerännyt 11 startissa kahdeksan kakkossijaa ja yhden kolmossijan.

”Ceeprassa ei ole mitään vikaa. Nyt on kova lähtö, mutta parempia sarjoja ei oikein ole. Ajetaan tämä, että päästään starttirytmiin, niin hevonen rupeaa parantamaan. Se varmaan pystyy parantamaan volttiennätystään, jos saa sisärataa ajella”, Tupamäki kertoo.

Voitokas Ypäjä Salama puolestaan hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaansa pronssidivarikarsinnassa.

”Se ei ole niin hyvä kuin Lappeessa, missä se oli oikein tosi hyvä. Ei se kuitenkaan huonokaan ole”, Tupamäki sanoo.