Koulutusteemassa ratsastuslukioita – ”Opiskelijoiden määrä on ollut viimeiset vuodet kasvussa”

Sunnuntaina juostavaa Prix d’Amériqueta ennakoimme laajasti. Face Time Bourbonin taustavoimien haastattelu tehtiin maanantaina, jolloin kaikki oli vielä hyvin. Tiistaina lehden painoon menon jälkeen tuli tieto, että Face Timen sädeluuontuma on ärtynyt, eikä hevonen voi startata Prix d’Amériquessa.

450 000 euroa on nyt tarjolla jollekin haastajalle. Nouseeko voittajaksi joku vanhemmista kehäketuista? Mitkä ovat Davidson du Pontin mahdollisuudet Jean-Michel Baziren mukaan? Entä Feydeau Sevenin? Mitkä ovat Etonnantin vahvuudet valmentaja Richard Westerinkin mielestä? Onko viisivuotias liian nuori koitokseen? Miten arvioi Philippe Allaire Hohneckinsa mahdollisuudet? Lue lisää Hevosurheilusta.

Uusi eläinten hyvinvointilaki kävi lausuntokierroksella. Hevosala on kiinnittänyt huomionsa muutamiin asioihin. Ensimmäinen kysymys on se, mikä on hevosten pysyvä pitopaikka ja mikä väliaikainen, sillä kysymys johtaa suoraan siihen, miten hevosia voi pitää ulkona.

Lakiluonnosehdotuksessa uutta olisi myös se, että sellaisten eläinkilpailujen, joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle tai kärsimykselle, järjestämisestä tulisi tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle.

Myös tähän hevosjärjestöt kaipaavat selkeyttä. Miten hevosalan järjestöt lakiesitykseen ovat vastanneet, ja mitä siitä ajattelevat hevosiin perehtyneet eläinlääkärit? Hevosurheilu kertoo.

Tähtitien ja Mirva Janatuisen tarina on tehnyt haaveista totta. Kerromme myös Anssi Nurmisen elämän keväästä.

Uutisissa perkaamme ”kilttien liigaa”, eli sitä, mitkä ohjastajat ovat ajaneet eniten startteja ilman ajotaparangaistuksia.

Hevosurheilun tammikuun Personal trainer -sarjassa Eevamaria Porthan-Broddell kertoo omasta tiestään, joka vei eläinrakkaan lapsen GP-ratsastajaksi.

Hevosurheilun välissä ilmestyy koulutusteema, jossa kerrotaan Suomen ratsastuslukioista ja hevosalan opiskelun haasteista. Esimerkiksi Ruoveden lukiolle ratsastuslinja on elinehto, pieneen lukioon ei paikallisesti saataisi riittävästi opiskelijoita.

”Opiskelijoiden määrä on ollut viimeiset vuodet kasvussa”, Ruoveden ratsutallin yrittäjä Aino Aminoff kehuu. ”Onneksi Ruovedellä piisaa asuntoja.”

