Valkeala-ajo ajetaan tulevana lauantaina.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Kouvolaan lauantaiksi hyväkuntoinen kesärata – myös Porissa uskotaan hyvään rataan

Valkeala-ajo ja muut Kouvolan Toto75-kohteet päästään tällä tietoa ajamaan hyvissä olosuhteissa.
Kouvola
Pori
Antti Perttunen
Tommi Lähdekorpi

