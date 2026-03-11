Kouvolaan lauantaiksi hyväkuntoinen kesärata – myös Porissa uskotaan hyvään rataan

”Hyväkuntoinen kesärata tulee olemaan”, toiminnanjohtaja Antti Perttunen uskoo.”Rata suolattiin viime perjantaina ja toisen kerran vielä tiistaina. Etusuora on jo nyt hyvällä mallilla. Takasuora sulaa vähän hitaammin, mutta aurinko ja lämpö sulattavat sitäkin nyt vauhdilla.”Perumisvaaraa ei ole tällä tietoa Porin perjantairaveillakaan.”Itse en ole tällä viikolla rataa nähnyt, mutta sellaista tietoa sain radanhoitoon osallistuvalta Soimalan Pasilta maanantaina”, toimitusjohtaja Tommi Lähdekorpi aloittaa.”Rata suolattiin viime viikolla, ja hyvin ja tasaisesti se on lähtenyt sulamaan. Enää ei tarvitse suolata. Perjantaille on luvattu vesisadetta, ja jos se toteutuu, rata voi olla jollain tapaa raskas kesärata.”