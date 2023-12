Kouvolan radalle odotetaan sunnuntaina tuhansia ihmisiä – ”Lapsiperheille enemmän elämyksiä”

Kouvolan raviradalla sunnuntaina järjestettävällä Eläinten joulu ja erätulet -tapahtumalla on pitkät perinteet. Radan toimiston sihteerinä työskentelevä Sanna Liiri muistelee tapahtuman saaneen alkunsa samoihin aikoihin, kun hän itse aloitti työt Kouvolan raviradalla.

”Olen itse tullut radalle töihin vuonna 2011. Sieltä asti tätä on ainakin järjestetty”, Liiri tietää.

Tapahtuma on kuulunut vuosittain Kouvolan kalenteriin. Ainoa poikkeus tapahtui korona-aikana, kun yleisötapahtumat olivat pannassa.

Liiri kuvailee sunnuntain tapahtuman olevan ”lämminhenkinen perhetapahtuma”. Pääsylipun hinnasta osallistuminen ei jää kiinni, sillä tapahtuma on maksuton, kuten on siellä tarjoiltava joulupuurokin.

”Ajatuksena on tarjota lapsiperheille enemmän elämyksiä. Tännehän kerätään aina tapahtumaa varten muitakin eläimiä kuin hevosia. Sunnuntaina tänne on tulossa vuohia, pupuja, lampaita ja laamoja, joita lapset pääsevät taputtelemaan. On myös ilmaista poniratsastusta, ja joulupukki tulee tietysti. Lisäksi julistetaan joulurauha seurakunnan toimesta. Tämä on hyvän mielen tapahtuma, jossa kunnioitetaan metsää ja eläimiä.”

Aiempina vuosina tapahtuma on kerännyt mukavasti kävijöitä. Liirin mukaan ennen koronaa yleisömäärä liikkui 2 500 ja 3 000 välillä. Viime vuonna kävijöitä oli reilut 2 000, ja tänä vuonna määrän odotetaan yltävän samoihin lukemiin.

”Meillähän on maisemat kohdallaan, kun on täysi talvi ja lunta tulee. Sunnuntaille on luvattu pientä pakkasta ja lumisadetta.”

Kouvolan ravirata järjestää tapahtuman yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin kanssa.

”Erävaarit tulevat kertomaan metsän eläimistä. Lisäksi uutena juttuna on ammuntasimulaattori, jota pääsevät kokeilemaan kaikki halukkaat.”

Radan sisätiloissa järjestetään joulumyyjäiset. Sinne on tarjottu lähialueen tuottajille ilmainen myyntipaikka. Tällä hetkellä myyjiä on ilmoittautunut mukaan reilu 50.

”He myyvät itse tekemiään tuotteita, kuten leivonnaisia, kutomisia tai joulukoristeita.”

Sunnuntain jälkeen Kouvolalla on edessään vielä yksi ravipäivä, joka järjestetään 21.12.

Vuodenvaihteessa radalla vaihtuu veturi, kun pitkäaikainen toiminnanjohtaja, Hippoksen raviurheilujohtajaksi siirtyvä Arto Hytönen luovuttaa vetovastuun hiljattain hänen tilalleen palkatulle Antti Perttuselle. Uusi toiminnanjohtaja aloittaa pestissään tammikuun ensimmäinen päivä.

”Tämä oli erittäin muistorikas vuosi”, Liiri summaa. ”Kuninkuusravit olivat valtava ponnistus, mutta hienosti selvisimme. Se pysyy pitkään mielessä. Ensi vuodesta odotan henkilökohtaisesti huippuhienoa Kymi GP:tä ja yhtä hienoa kesää.”

Eläinten joulu ja erätulet -tapahtuma järjestetään Kouvolan raviradalla sunnuntaina 10.12. klo 10 alkaen. Ravit käynnistyvät kello 13, mutta jo 10.30 luvassa on ensimmäinen ponilähtö. Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy.