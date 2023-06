Kouvolan tähdet esittäytyivät yleisölle – katso kuvat

Huomenna ravattava Kymi GP -lähtö on huippujännittävä. Kouvola onnistui saamaan samaan lähtöön sekä viime vuoden Elitloppet-voittaja Etonnantin että tämän vuoden kakkosen Go On Boyn ja Sweden Cup -kakkosen Callmethebreezen. Ranskalaishirmut lähtevät mittamaan yhden ruotsalaisen ja neljän kotimaan huipun tason kello 17:10 lauantaina ravattavassa Kymi Grand Prixissä.

Perjantai-iltana päälähdön hevoset ja muut kansainväliset vieraat esiteltiin yleisölle ravien jälkeen. Katso kuvagalleria huippuhevosten saapumisesta radalle!