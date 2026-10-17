Callela Cool One ja Iikka Nurmonen Kymenlaakso-ajo 2027
Iikka Nurmosen Callela Cool One voitti Kymenlaakso-ajon.Kuva: Maisa Hyttinen
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Kouvolan Toto75-potti yksiin taskuihin – tällaisella pelillä voitettiin 110 228 euroa

Callela Cool Onen yllätysvoitto Kymenlaakso-ajon finaalissa pudotti yhtä lukuun ottamatta kaikki Toto75-rivit.
Julkaistu

Rivin alku sujui suosikkien ja pikku yllättäjien merkeissä, ja ennen päätöskohdetta rivin arvo oli noin 340 euroa. 0,54-prosenttisen Callela Cool Onen voitto nosti rivin arvon 105 577,31 euroon.

Ainoa täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan 64,80 euron systeemistä, jolla voitti alavoittojen kera 110 228 euroa.

Lähde: Veikkauksen viestintä

Helsinkiläisen nettipelaajan systeemi

5, 10

2, 6

4, 5, 9

7, 10, 15

2, 3, 9

13, 14

1, 2, 4, 6, 7, 11

64,80 euroa

Callela Cool One
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