Kouvolan Toto75-potti yksiin taskuihin – tällaisella pelillä voitettiin 110 228 euroa

Rivin alku sujui suosikkien ja pikku yllättäjien merkeissä, ja ennen päätöskohdetta rivin arvo oli noin 340 euroa. 0,54-prosenttisen Callela Cool Onen voitto nosti rivin arvon 105 577,31 euroon.

Ainoa täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan 64,80 euron systeemistä, jolla voitti alavoittojen kera 110 228 euroa.

Lähde: Veikkauksen viestintä