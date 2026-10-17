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Kouvolan Toto75-potti yksiin taskuihin – tällaisella pelillä voitettiin 110 228 euroa
Callela Cool Onen yllätysvoitto Kymenlaakso-ajon finaalissa pudotti yhtä lukuun ottamatta kaikki Toto75-rivit.
Rivin alku sujui suosikkien ja pikku yllättäjien merkeissä, ja ennen päätöskohdetta rivin arvo oli noin 340 euroa. 0,54-prosenttisen Callela Cool Onen voitto nosti rivin arvon 105 577,31 euroon.
Ainoa täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan 64,80 euron systeemistä, jolla voitti alavoittojen kera 110 228 euroa.
Lähde: Veikkauksen viestintä
Helsinkiläisen nettipelaajan systeemi
5, 10
2, 6
4, 5, 9
7, 10, 15
2, 3, 9
13, 14
1, 2, 4, 6, 7, 11
64,80 euroa