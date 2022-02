Kouvolan voittajat tulivat yksi toisensa jälkeen samalta juoksupaikalta

”Vex Ant Hope on hyvässä kunnossa ja menee keulasta iloisesti, joten tällain tehtiin”, Ville Tonttila sanaili pienoisen yllätyksen järjestäneestä Jenny Stenbackan suojatista.

Vex Ant Hope ja Tonttila eivät päästäneet Redonlinea edelleen, ja viime mainittu joutui taivaltamaan toista rataa ilman vetoapua. Vex Ant Hope kesti hallitusti kärjessä maaliin asti.

”Oikein hieno esitys, ja vähän on ollut epäonnea viime starteissa. Villellä ja Topilla tuo yhteistyö sujuu”, Jenny Stenbacka iloitsi. Vex Ant Hope on ollut hänen valmennuksessaan puolisen vuotta, ja ruunan edellinen ykkössija oli kahden ja puolen vuoden takaa.

Moonstone johti koko matkan ja toi Pasi Tikkalalle ensimmäisen ohjastusvoiton pariin vuoteen. Myös Gambler Sisu vastasi hyvin johtopaikalta.

Kouvolan raviradalla on tiukat kurvit ja lyhyt loppusuora, joten keulapaikka on usein avain voittoon. Sitä tietoa käyttivät hyväkseen myös ravien alkulähdöissä Hipster, Bean Fighter ja Villivisa. Kahdessa viimeisessä Toto5-kohteessa voittaja tuli sitten taaempaa. Tiuskaisee voitti toisesta parista ulkoa ja Ari Moilaselle toisen täysosuman tuonut Sand Of Holmö kolmannesta ulkoa.

Lue Kouvolan raveista lisää ensi viikon keskiviikon Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?