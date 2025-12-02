Antti Perttunen Kouvolan ravirata
Antti Perttunen on toiminut Kouvolan raviradan toiminnanjohtajana tammikuusta 2024 alkaen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kouvolassa ja Rovaniemellä ajetaan sunnuntaina vain kahdeksan lähtöä – ”Volttilähtöön seitsemän hevosta tuntuu pahalta”

Joulukuun käynnistyessä hevosten ilmoittamismäärät aiheuttavat haasteita ravien järjestäjille.
Julkaistu
Kouvolan ravit
Antti Perttunen
rovaniemen ravit
Tapani Enbuske

