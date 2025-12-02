Kouvolassa ja Rovaniemellä ajetaan sunnuntaina vain kahdeksan lähtöä – ”Volttilähtöön seitsemän hevosta tuntuu pahalta”

Sunnuntaina Suomessa kilpaillaan Kouvolassa ja Rovaniemellä. Kouvolaan tuli kasaan kahdeksan lähtöä, joihin ilmoitettiin yhteensä 80 hevosta.”Tilanne on ravien järjestäjän kannalta haastava, kun lähtöjen täyttöasteet ja muut mittarit painavat. Täytyy jatkossa olla hyvinkin tarkka sarjamääritysten suhteen, että saamme lähtöjä joissa on mahdollisimman paljon hevosia”, Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Antti Perttunen toteaa.Kolme tarjolla ollutta sarjaa kuitenkin peruttiin. Näissä ilmoittautuneita oli seitsemän, kuusi ja viisi.”Pientä vaille. Tietysti pyrimme olemaan mahdollisimman valmentaja- ja hevosystävällisiä, mutta johonkin raja täytyy vetää. Volttilähtöön vain seitsemän hevosta tuntuu pahalta”, Perttunen muotoilee.Rovaniemelle kasaan nousseisiin lähtöihin ilmoitettiin yhteensä vain 61 hevosta. Sarjoista jäi tulematta kasaan lämminveristen avoin ryhmäajo sekä enintään 5-vuotiaiden suomenhevosten Nuorten Sarja. Näihin ilmoitettiin yhteensä kolme hevosta.”Nämä ravit ovat ne meidän syksyltä perutut ravimme. Parhaan mahdollisen ajankohdan löytäminen loppuvuoteen aiheutti haasteita. Päädyimme tähän, mutta nytkin Oulu ajoi maanantaina ja taas viikon päästä sunnuntaina. Bodenissakin on raveja lähiaikoina. Jo etukäteen pelkäsin, että millaiset lähdöistä tulevat. Saadaan onneksi jaettua vielä vähän palkintorahoja hevosenomistajille”, toimitusjohtaja Tapani Enbuske sanoo.