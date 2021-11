Kova avauskierros ei hyydyttänyt Knockout Sesin menohaluja – ”Tuntui aika hurjalta”

Tiistain pääpelin avasi enintään 25 000 euroa tienanneiden 2100 metrin ryhmäajo.

Suosikiksi oli luotettu Selanne, jonka peliprosentit olivat vajaat 26. Se pääsikin jo ennen ensimmäistä kaarretta keulaan, kun ensin johtoon kiihtynyttä Rehabia ohjastaneelle Seppo Markkulalle kelpasi selkä eteen.

Keulahevonen vaihtui uudelleen jo ensimmäisellä takasuoralla, kun ensimmäisen kurvin ajaksi kolmannelle juuttunut Knockout Ses hyökkäsi vauhdilla kohti kärkeä. Iikka Nurmosen ajokki ei kuitenkaan saanut rauhoittaa heti vauhtia, sillä toiselle ilman vetoapua jäänyt Googla In piti yllä reipasta tempoa. Avauskierros mentiin aikaan 13,5.

Kolmas puolikas mentiin sentään rauhallisemmin, mutta Googla In putosi johtavan kupeelta jo reilut 600 metriä ennen maalia. Knockout Sesillä oli kuitenkin vielä ruutia varastossa. Se torjui takaa kirivien ohitusyritykset, mutta maalisuoralla kirikaistoille löytänyt Selanne kiri vielä kovaa viime metrit. Terävä spurtti riitti kuitenkin tällä kertaa vain kakkossijaan, joten Knockout Ses nappasi vuoden toisen voittonsa.

”Oli hyvä esitys hevoselta”, Nurmonen kehui radan voittajahaastattelussa. ”Alku meni vähän raskaaksi, mutta hevonen jaksoi hyvin. Lähdimme vähän tasaisesti, ja pääsimme kolmannelle radalle, mutta ei sen sisemmäksi. Lopulta pääsimme keulaan, niin sen jälkeen alkoi tuntua paremmalta. Jos olisimme jääneet johtavan rinnalla, olisi varmaan ollut vaikeaa voittaa lähtöä. Maalisuoralla tuntui, että tämä hoitaa homman, mutta tiukille se meni lopulta.”

Knockout Sesin voittoaika oli 14,7ake, joka on kovin tulos, jonka se on juossut vähintään 2100 metrin matkalla. Valmentaja Joni Hakala myös omistaa hevosen yhdessä veljensä, puolisonsa ja kahden kaverinsa kanssa.

”Ei sitä voi kuin kehua”, treenari sanoo. ”Keulaan pääsyn jälkeen ei vielä huolettanut, mutta kun kierroksen väliajan kuuli, tuntui aika hurjalta. Tietysti tiedämme, että tämän hevosen paras ominaisuus on, että se on jaksava, niin on se vauhti muiltakin pois.”

Vuoden toinen täysosuma ei varsinaisesti tullut treenarilla suurena yllätyksenä. Hakala sanoo tottuneensa menestykseen Knockout Sesin kanssa.

”Se on ottanut nyt 11 voittoa”, valmentaja muistuttaa. ”Kun kaikki on kohdallaan, se yleensä tahtoo pärjätä. Se on kuitenkin herkkähipiäinen hevonen, että ei tarvitse paljon minkään asian olla vinossa, niin mikään ei onnistu.”

Knockout Sesin luonnetta omistaja-valmentaja kuvailee todella erikoiseksi, vaikka se on kiltti ja mukava hevonen käsitellä.

”Se on varsasta saakka ollut todella arka, se on sen isoin ongelma.”

Teivon starttia pidemmälle meneviä suunnitelmia ei ole vielä tehty.

”Hevonen on kunnossa, niin tarkoitus olisi ajaa kilpaa. Talvi on muutenkin sen parasta aikaa, kesällä ei vauhdit meinaa riittää ihan nopeimmille. Katsotaan aamulla, miten paljon paikat kärsivät. Rata taisi olla aika napakka, kun tuollaisia aikoja mentiin.”

Voittajat tosiaan ravasivat vuodenaika huomioiden hyviä aikoja muissakin lähdöissä. Toisen kohteen nimiinsä vienyt Father’s Hope tehtaili keulasoololla uuden ennätyksensä 16,0ake. Juoksun jokaista metriä johti myös seuraavassa lähdössä ykköseksi pitänyt Lex Nicolas, jonka voittotulos oli 14,8ake. Piikkipaikalta voitti myös suursuosikki Mark More, jonka Hannu Torvinen ajoi vuoden kuudenteen täysosumaan ajalla 14,0ake.

T5-kierroksen ainoa muualta kuin keulasta tullut voittaja oli väkevällä esityksellä toiseen peräkkäiseen tolppaan puristanut Teppo Tuisku. Ruunan ennätys parani lukemiin 26,5ke.

Muissa lähdöissä voittajia olivat Kartos, Keystone Bullseye, Lipassi ja It's A Morasin.