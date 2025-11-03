Kovaluokkainen Napoleon Cash Matias Salon talliin – "Paljoa se ei ole ikäisekseen kilpaillut"

Koko uransa Timo Nurmoksen tallissa valmentautunut Napoleon Cash on siirtynyt Matias Salon valmennustalliin Iittiin. Nyt 8-vuotias ruuna on kilpaillut urallaan 24 kertaa totosijoin 11-2-2. Tienattua rahaa 11,4-tuloksen täydeltä matkalta juosseella Napoleon Cashilla on lähes 69 000 euroa.”Se tuli meille ihan hiljattain ja olen jo kerennyt ajaa hevosella useampaan otteeseen. Mukavan tuntuinen hevonen. Paljoa se ei ole ikäisekseen kilpaillut, mutta tavannut pärjätä lähes aina startissa ollessaan”, Salo kertoo.Starttaamisen osalta tarkempia suunnitelmia ei ole vielä laadittu. Viime keväänä Napoleon Cash oli mukana jopa Harper Hanoverin lähdössä, mutta tuo startti päättyi keskeytykseen.”Asiallisesti se menee, eikä ole poissuljettua, etteikö se jo tämän vuoden puolella kilpailisi. Talvella jossain kohtaa kuitenkin aloitellaan. Suomeen hevonen on ostettu joskus loppukesästä”, hän tietää.Tallissa on tapahtunut viime aikoina myös liikettä toiseen suuntaan, kun neljästi Salolta kilpaillut Bitcoind’ Arc siirtyi omistajanvaihdoksen myötä muualle.Hiljattain Iittiin siirtyneen Popeye Tooman kohdalla kilpailemista katsotaan myös jo mahdollisesti tämän vuoden puolella.”Varmaan aika samanlainen aikataulu kuin Napoleon Cashilla. Hevonen menee asiallisesti treenissä”, Salo kertoo..Matias Salon talliin uusi hevonen – "Ei tarvinnut pitkään miettiä"