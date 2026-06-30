Kovasukuinen Emir uuteen osoitteeseen – "Päästiin näin vähän valitsemaan hevosen seuraavaa treenaria"

Kesäkuun puolivälissä Hevosurheilu uutisoi Christa Packalénin päättäneen lopettaa ammattimaisen valmennustoiminnan vuoden 2026 loppuun. Hänen lähes 40 hevosen valmennustalli on kuitenkin alkanut jo nyt hiljalleen tyhjentyä, kun muun muassa Ze On Alma palasi kesäksi kasvattajalleen. Packalénin menestysnimiin kuulunut Emir puolestaan muutti tiistaina Matias Salon talliin Iittiin.”Vaihdokseen ei liity mitään sen ihmeellisempää kuin Christan päätös lopettaa ammattimainen valmennustoiminta. Todettiin yhdessä omistajaporukan kanssa, ettei uskalla jäädä odottelemaan loppuvuotta, kun tallista on silloin siirtymässä paljon muita hevosia uusille valmentajille. Päästiin näin vähän valitsemaan hevosen seuraavaa treenaria”, Stable Emirin yhteyshenkilö Hayde Furubacka kertoo.Omistajaporukka päätyi tarjoamaan Emiriä Matias Salon valmennukseen Packalénin suosituksesta.”Tosi tyytyväisiä olemme, että hevonen mahtui Matiaksen talliin. Olemme myös äärettömän tyytyväisiä Christan työhön hevosen kanssa. Ilman hänen lopettamispäätöstä ei olisi ollut mitään syytä siirtää hevosta muualle”, Furubacka sanoo.Siitosori Maharajahin pikkuveli Emir on juossut urallaan 30 starttiin 12 voittoa ja kuusi muuta totosijaa. 11,5-aikaisen ruunan voittosumma on reilut 41 000 euroa.”Edetään ihan päivä kerrallaan, ja annetaan Emirin nyt rauhassa tutustua Matiaksen tallin systeemeihin”, Furubacka kokee..Christa Packalén lopettaa valmentajauransa – ”Yksi elämäni isoimpia ja raskaimpia päätöksiä”