Emir on menestynyt Suomessa myös Toto75-tasolla.
Emir on menestynyt Suomessa myös Toto75-tasolla.Kuva: Anu Leppänen
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Kovasukuinen Emir uuteen osoitteeseen – "Päästiin näin vähän valitsemaan hevosen seuraavaa treenaria"

Emir on ansainnut urallaan yli 40 000 euron ansiot.
Julkaistu
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Emir
Hayde Furubacka
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