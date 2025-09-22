Kovasukuinen Faraone Caraf siirtyi Henna Halmeen valmennukseen – "Päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä"

Suomessa voitolla aloittanut 4-vuotias Face Time Bourbonin jälkeläinen Faraone Caraf on siirtynyt Henna Halmeen valmennukseen. Samalla hevonen siirtyy Annamari Sipilältä hänen tyttärensä Riikka Avotien omistukseen. Suomessa Faraone Caraf ehti kisata kolmen startin verran Dimitri Hedmanin treenistä.”Riikka oli jo pidempään halunnut kyseisen hevosen, ja nyt kauppa varmistui kun hevonen oli hiljattain ruunattu”, Halme tietää.Urallaan 22 kertaa kilpaillut ja reilut 18 000 euroa ansainnut Faraone Caraf kilpaili edellisen kerran syyskuun puolivälissä Teivossa sijoittuen Toto75-lähdössä yhdeksänneksi. Startin jälkeen hevonen oli paljastunut kipeäksi.”Se lääkittiin ja ruunattiin. Päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä”, Halme ajattelee.Faraone Carafin debyyttistartti uusista käsistä voi tapahtua piankin. Ruunausoperaatiosta toipumisen Halme kuitenkin muistuttaa olevan hevoskohtaista.”Kaiken mennessä hyvin prosessi ei ole pitkä ja Faraone Caraf näyttää lähteneen toipuneen hyvin. Kävelykoneessa se on nyt mennyt ja varmaankin ensi viikolla päästään laittamaan kärryt perään.”Hevosurheilu uutisoi hiljattain useamman Ensio Mäntylän omistaman hevosen siirtyneen pois Halmeen treenistä tämän siirrettyä valmennustoimintansa Riikka Avotien omistamalle tilalle Sahalahteen. Faraone Carafin lisäksi Halmeen treenilistoille on uutena nimenä ilmestynyt niin ikään aiemmin Dimitri Hedmanilla valmentautunut Ehlert.”Se aloittaa meiltä nyt torstaina Mikkelissä”, Halme sanoo..Henna Halme jättää Vermon ja siirtää toimintansa uusiin paikkoihin – "Viikonloppuna on tarkoitus viedä ensimmäinen muuttokuorma"