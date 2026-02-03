Kovasukuinen ja voitokas Kiitävä vaihtoi valmentajaa – "Ravi tuntuu käyvän"

16 kisastaan 11 voittanut Kiitävä on siirtynyt osaomistaja ja -kasvattaja Taisto Nurmion, 81, valmennuksesta Jukka Huuskolan treenilistalle. Kiitävä on neljä kertaa kuningatarkilpaan osallistuneen ja siinä parhaimmillaan toiseksi sijoittuneen Oktaavian ainoa jälkeläinen.Kilparadat vuonna 2015 hyvästellyt Oktaavia kilpaili urallaan Nurmion omistuksessa ja myöhemmin osaomistuksessa. Se myös aloitti uransa hänen valmentamana.”Ei Kiitävä ole vielä montaa päivää ehtinyt olemaan tässä, vajaan viikon verran. Taistolla on jo ikää ja hieman terveysmurheita, siksi piti saada hevosille paikka. Olen ehtinyt jo ajamaan Kiitävällä – ravi tuntuu käyvän. Nyt on uudet paikat ja uudet systeemit, niin menee vähän aikaa tottua. Ihan hyväajoinen hevonen Kiitävä on”, Huuskola sanoo.”Varmaan vähän aikaa katsellaan, mutta jos ei mitään ihmeitä ilmene, kyllä me viivalle lähdetään. Ei varsa siitä enää parane”, Huuskola naurahtaa.9-vuotiaan Kiitävän lisäksi Nurmiolta Huuskolalle siirtyi myös 3-vuotias Kipasee. Nurmio omistaa edelleen molemmat hevoset yhdessä Jouko Pirkkalaisen kanssa.”Kipaseeta en ole vielä ehtinyt ajamaan, koska se kävi ruunauksessa ennen kuin se tuli tähän. Ihan pirteältä pojalta se vaikuttaa, vaikkei tunnu vielä huomanneen olevansa ruuna", Huuskola kuvailee.Pirkkalainen kertoo Nurmion tehneen päätöksen valmentajanvaihdoksesta."Kovat pakkaset olivat vähän liikaa Taiston terveydelle, minkä vuoksi hän teki tällaisen päätöksen. Hän piti itsestään selvänä, että jos Huuskolan Jukka ottaa hevoset, sinne ne viedään."Pirkkalainen kertoo, että vaikka Kiitävä on kilpaillut viimeksi syyskuussa, se on saanut treenata läpi syksyn ja talven terveenä."Kiitävästä meillä on odotuksia. Sillä ei ole ollut oikeastaan koskaan terveydelilisiä ongelmia.".Voitokas Kiitävä jatkaa uraansa ruunana – palaa kevään korvalla radoille.Hevosmies isolla Hoolla täyttää 80 vuotta: "Niin ne vuodet männöö, sanoi savolaispoika, kun kolme vuotta täytti".Elämä ja ura oppilaitoksissa – Hevoskoulujen hevosmies