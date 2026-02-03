Kiitävä on jäänyt urallaan vain kahdesti totosijojen ulkopuolelle.
Kovasukuinen ja voitokas Kiitävä vaihtoi valmentajaa – "Ravi tuntuu käyvän"

Kiitävä on vuoden 2009 kuningatarkisassa toiseksi sijoittuneen Oktaavian ainoa jälkeläinen.
Jukka Huuskola
Kiitävä
Taisto Nurmio
Jouko Pirkkalainen

