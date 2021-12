Kovia kokenut Callela Einstein palasi taas voittojen tielle

Callela Einsteinista tuli vuoden 2019 voitokkain hevonen 15 ykkössijallaan. Seuraavana vuonna se sairastui vakavasti ja kävi kuoleman porteilla, mutta selviytyi hevossairaalan hyvässä hoidossa. Viime keväänä Callela Einstein palasi kilparadoille voitokkaasti. Sitten kului taas puoli vuotta, kunnes nyt Porin sunnuntairaveissa se otti ansaitun voiton.

”Vastus oli tänään oleellisesti kevyempi kuin kahdessa edellisessä startissa ja niissäkin ruuna oli todella hyvä”, Harri Uusi-Marttila sanaili. Hän on Callela Einsteinissa omistajana sekä Kontion Konditoria Oy:n että toisen omistajayhtiön Smokevalley Oy:n kautta. Kontion Konditoria Oy on Harrin vaimon Saija Laaksonen-Uusi-Marttilan perheyritys, joka pyörittää Raumalla tunnettuja kahviloita ja kondiittoritoimintaa. Smokevalley Oy on puolestaan Harri Uusi-Marttilan työnantajan Kivikylän Kotipalvaamon yhtiö, jonka taustalla on Laihosen perhe.

”Sanoin Laihoselle, että jos ei Callela Einstein nyt voita, niin unohdetaan raviurheilu ja vaihdetaan koirien greyhound-kilpailuihin”, Harri Uusi-Marttila naurahti ja jatkoi Laaksosen perheestä. ”Anoppi ja appiukko ovat täysin rinnoin mukana Einsteinissa. Aiemmin Wallanderia tai mitä muuta katsoivatkin televisiosta, mutta nyt siellä katsotaan vain raveja.”

Callela Einsteinilla on ollut vakavien sairasteluiden jälkeen kaviossa pientä ongelmaa.

”Se on viisas hevonen eikä halua tehdä vahinkoa itselleen. Näkyy sen ulkoisesta olemuksesta, jos kaikki ei ole kunnossa. Sillä on iso kroppa, mutta pää on ihan kultainen. Jospa saisi tuollaisia päitä jalostettua.”

Callela Einsteinilla on iso kannatusjoukko takana, ja sen runsaan vuoden takainen sairastelu sai paljon huomiota mediassa.

”Viikistä lääkäri soitti ja kyseli mikä hevonen tämä on, kun tänne soitetaan kaikkialta lehdistöstä. Se oli ihmeellinen tarina ja siitä moni kiinnostui. Callela Einsteinilla on iso kannatusjoukko takana”, Harri Uusi-Marttila selvitti.

”Uskotaan, että sillä on vielä paljon annettavaa, ja jos se saa olla terveenä, niin se kääntää monet kortit.”

Harri Uusi-Marttila antaa kehut Callela Einsteinin taustavoimille Harri Koivusen tallille. Ruunaa koko ajan hoitanut Heidi Taipale on lähtenyt opiskelemaan, mutta halusi jatkaa vielä Callela Einsteinin hoitajana. Hänellä oli sunnuntaina työvuoro, joten Gisela Koivu toimi Porissa hoitajan sijaisena, ja myös Giselan hoitama Anna K. Garden voitti Toto5-lähdön.

”Paljon ovat joutuneet tekemään töitä, hoitaja Taipaleen Heidi ja muut. Kun Callela Einstein nyt tulee radalle, niin ravi on sulavaa. Se on gentlemanni hevonen. Loppupeleissä startteja ei ole ollut paljon, mutta ne mitkä on juossut, on se ollut hyvä”, Harri Uusi-Marttila tuumasi.

Harri Koivusen talliin tuli kolme voittoa Olli Koivusen ohjastamana. Lisäksi He Is In sijoittui keulasta varmasti voittaneen Callela Einsteinin takana toiseksi, jonka sijan nappasi myös omassa lähdössään vinhasti kirinyt Precious Rock.