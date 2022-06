Kovia nimiä jälleen Kouvolaan: Earl Simon ja Jason’s Camden

Earl Simon on kilpaillut tauon jälkeen neljä kertaa ja voittanut kaikki lähdöt. Se kilpaili vuoden 2020 Elitloppetissa, voitti karsinnan ajalla 09,5a, mutta hylättiin finaalissa murtautumisen vuoksi. Earl Simonin voittosumma lähestyy miljoonaa euroa.

”Earl Simon on tauon jälkeen voittanut kaikki starttinsa. Viimeksi se teki ihan hurjan esityksen Grand National du Trotissa. Earl Simon on myös Elitloppet-karsinnan voittaja. Valmentaja ja omistajat ovat innoissaan tulossa Kouvolaan, samoin ohjastaja Franck Ouvrie”, Arto Hytönen kertoi.

Jason’s Camden on kilpaillut koko kevään varmasti. Kovissa seuroissa on tullut kaksi voittoa, kaksi kakkosta ja kaksi kolmosta. Se oli Finlandia-päivänä kakkonen Ruotsin hopeadivisioonan karsinnassa. Matias Salo kilpaili Solvallassa Sweden Cupissa. Vahva loppuveto ei tuonut finaalipaikkaa, mutta esitys oli oikein hyvä.

“Jason’s Camden on ensimmäinen kotimainen kutsuttu hevonen. Se on mennyt tosi hyvin koko kevään. Juttelin Olli Koivusen kanssa Solvallassa, ja hän sanoi, että hevonen teki kevään parhaan juoksunsa siellä ja lopetti 08-vauhtia. Valmentaja Matias Salo on sanonut, että hevonen on tosi vauhtikestävä ja pystyy vielä kirimäänkin kovaa. Se on juuri oikeanlainen hevonen Kymi Grand Prix -kilpailuun”, Hytönen totesi.

Kymi Grand Prix – kutsutut hevoset:

Ce Bello Romain

Calle Crown

Oscar L.A.

Önas Prince

Earl Simon

Jason’s Camden